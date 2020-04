Disney + a révélé les dates de sortie de la série Marvel

Partager

Disney + sera la plateforme privilégiée pour avoir la série Marvel dans son catalogue. Beaucoup sont des fans qui attendent la première de chacun, et récemment, les dates de sortie ont été publiées. Ont-ils été retardés par COVID-19?

Les fans de Marvel Ils attendent avec impatience les lancements de la série live-action préparée par l’entreprise. Ces fictions seront les premiers produits de Univers cinématographique Marvel sur le petit écran, donc les attentes sont très élevées. Cependant, COVID-19 a retardé la publication de nombreux projets. Mais Disney + Il a donné de nouvelles nouvelles qui rendront les fans très heureux.

Grâce à une déclaration officielle (via MCU Cosmic), Disney + en France a confirmé l’arrivée de la série de Marvel offrant des dates de sortie. Alors que pour certains titres nous nous attendions à un retard important, les nouveautés révèlent le contraire; pour les autres productions, les choses se sont passées différemment et nous devrons attendre un laps de temps important pour observer leur atterrissage sur la plateforme.

Dates de sortie

Selon les informations contenues dans la déclaration, Le faucon et le soldat d’hiver y WandaVision ils arriveront encore en 2020, il semble que le tournage des deux séries était à un stade avancé avant la contingence et il sera possible au public d’en profiter avant la fin de l’année.

D’un autre côté, Loki y Et si …? ils atteindront 2021. Les perdants de la situation sont Hawkeye, Mme Marvel, She-Hulk y Moon Knight, dont les sorties se dérouleront jusqu’en 2022. C’est une mauvaise nouvelle pour les fans, car ils devront attendre longtemps pour voir les fictions de Marvel sur l’écran de Disney +.

Un détail important à souligner est que la série jouera un rôle très important dans la ligne de Univers cinématographique Marvel. Le sien Kevin Feige confirmé pour Bloomberg en novembre de l’année dernière qu’il sera important de regarder toutes les séries de Studios Marvel afin de comprendre la ligne générale de l’UCM, une condition que tous les publics n’ont pas acceptée avec joie mais les plus passionnés d’aventure. Quant aux films, Veuve noire Il a retardé sa sortie, modifiant le reste des films que nous verrions à l’avenir.

Partager

Publication précédente

Le plus grand méchant de Hulk ressuscité

Article suivant

Black Widow: de nouveaux détails ont été publiés

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.