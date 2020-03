Disney annonce la première de «The Beatles: Get Back», le nouveau documentaire de Peter Jackson

Walt Disney Studios a acquis les droits de distribution mondiaux du documentaire des Beatles réalisé par le réalisateur Peter Jackson. Le film montre la cordialité, la camaradera et l’humour qui ont régné lors de la réalisation de “Let It Be”, le légendaire album studio du groupe, et leur dernier concert live en groupe, la performance inoubliable sur le toit de la rue Savile Row à Londres.

Le tout nouveau Walt Disney Studios «The Beatles: Get Back» aux États-Unis et au Canada le 4 septembre 2020, et de plus amples informations et les dates de sortie du film seront communiqués dans le monde entier. Robert A. Iger, président exécutif de The Walt Disney Company a fait cette annonce aujourd’hui lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Disney.

“Aucun groupe musical n’a eu l’impact que les Beatles ont eu sur le monde, et ‘The Beatles: Get Back’ nous permet de voir de près le fonctionnement interne de ces génies créatifs à un moment fondamental de l’histoire de la musique. Le matériel est si bien restauré qui semble avoir été filmé hier “, explique Iger lors de cette annonce. “Je suis moi-même un fan absolu des Beatles, donc je suis extrêmement heureux que Disney puisse partager cet extraordinaire documentaire de Peter Jackson avec le public du monde entier en septembre”, conclut-il.

«The Beatles: Get Back» est un film des Walt Disney Studios en association avec Apple Corps Ltd. et WingNut Films Productions Ltd. Il s’agit d’une collaboration nouvelle et fascinante entre The Beatles, le groupe le plus influent de tous les temps, et le réalisateur Peter Jackson, gagnant de trois Oscar. Plus de 55 heures de matériel indito ont été collectées, filmées par Michael Lindsay-Hogg en 1969, et 140 heures d’enregistrements audio des sessions d’enregistrement de l’album “Let It Be” qui ont été rarement entendues.

«The Beatles: Get Back» Il est réalisé par Jackson et produit par Clare Olssen, Jonathan Clyde et Jackson lui-même, avec Ken Kamins et Jeff Jones d’Apple Corps en tant que producteurs exécutifs.

La société Park Road Post Production basée à Wellington, en Nouvelle-Zélande, a magnifiquement restauré le matériau dont Jabez Olssen occupe l’assemblage, qui a déjà collaboré avec Jackson dans ‘Ils ne vieilliront pas‘, le film documentaire innovant réalisé avec des matériaux originaux remasterisés et colorés de la Première Guerre mondiale.

Giles Martin et Sam Okell, des studios Abbey Road à Londres, sont en charge des mixages musicaux. Grâce à une restauration extraordinaire, «The Beatles: Get Back» Cela devient une expérience brillante, immersive et festive pour le public du monde entier.

Peter Jackson a déclaré que “travailler sur ce projet m’a rendu extrêmement heureux. J’ai eu le privilège de voir comment le meilleur groupe de tous les temps fonctionne, joue et crée des chefs-d’œuvre. Je suis ravi que Disney ait proposé d’être notre distributeur. Personne mieux qu’eux pour le plus grand nombre de personnes à voir notre film. “

Paul McCartney affirme que “je suis heureux que Peter ait voulu fouiller dans nos archives pour faire un film qui montre avec une précision totale un enregistrement des Beatles. Cela me fait revivre l’amour et l’amitié entre nous et me rappelle les merveilleux moments qui nous passons ensemble. “

Pour sa part, Ringo Starr a déclaré qu’il “avait hâte de voir ce film. Peter est fantastique et c’était génial de voir tout ce matériel. Il y a des heures et des heures où nous sortons en riant et en jouant de la musique; cela n’a rien à voir avec la version sortie son moment. Il y avait beaucoup de joie et je suis sûr que Peter le mettra en lumière. Je pense que cette version transmettra la paix et l’amour qui étaient entre nous, parce que nous le faisons vraiment. “

«The Beatles: Get Back» Il a également le soutien enthousiaste de Yoko Ono Lennon et Olivia Harrison.

Bien que le film original “Let It Be”, réalisé par Michael Lindsay-Hogg, et l’album qui l’accompagne aient été filmés et enregistrés en janvier 1969, ils ne sont sortis qu’en mai 1970, trois semaines après la séparation officielle de les Beatles. À cette époque, cette annonce a grandement influencé la réaction du public et des critiques au film. Au cours de cette période de 15 mois entre le tournage de “Let It Be” et sa première, les Beatles ont enregistré et sorti leur dernier album studio, “Abbey Road”, sorti en septembre 1969.

Le film, d’une durée de 80 minutes, a été tourné en 16 mm et étendu à 35. Il comprend les trois semaines de tournage et comprend une version montée du concert sur le toit. L’album “Let It Be”, vainqueur du GRAMMY, est en tête des palmarès aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Le nouveau documentaire met en lumière de nombreuses situations récentes des sessions d’enregistrement de “Let It Be” et la performance complète de 42 minutes sur le toit des bureaux d’Apple, à Londres Savile Row. Bien qu’il y ait beaucoup de matériel des nombreuses tournées précédemment effectuées par les Beatles, «The Beatles: Get Back» offre des images uniques du groupe travaillant en studio. Nous voyons John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr créer à partir de zéro ces chansons désormais classiques et nous les voyons également, rire, plaisanter et jouer devant la caméra.

Le concert improvisé que les Beatles ont donné sur le toit a été tourné le 30 janvier 1969 et était la première performance live du groupe après deux ans et la dernière en tant que groupe. La vidéo capture les interactions entre les membres du groupe, les réactions des fans et des employés des bureaux environnants, et les tentatives absurdes pour arrêter le concert de deux jeunes policiers londoniens venus parce que quelqu’un s’était plaint du bruit

Enfin, en plus de mentionner qu’une version entièrement restaurée du film original “Let It Be” sera disponible à une date ultérieure, ne manquez pas l’opportunité de voir le “Ils ne vieilliront pas“. Hautement recommandé

