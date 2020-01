Disney annonce le remake en action réelle de ‘Bambi’

Après les succès des adaptations en action réelle de la dernière année de ‘Aladdin’ et ‘The king len’ (accumulé plus de 2700 millions de dollars entre eux), Disney continue avec son empressement à adapter tous ses classiques étant cette fois le tour de «Bambi», Film de 1942 réalisé par James Algar et Samuel Armstrong.

Pour le moment, aucun réalisateur n’est affecté à cette adaptation dont le scénario sera écrit par Robertson-Dworet («Captain Marvel») et Lindsey Beer («Sierra Burgess est un perdant»). Mélange d’action réelle et d’animation, le film verra le retour des personnages classiques Tambor, le lapin espiègle et Flor, la mouffette timide et adorable, bien sûr à côté du faon du titre.

Dans des nouvelles connexes, Robert Zemeckis a été officiellement nommé directeur de ‘Pinocchio‘, une bande que Zemeckis a également écrite avec Chris Weitz et Simon Farnaby. Les nouveaux Pinocchio et Bambi seront produits par Andrew Miano et Weitz via leur label Depth of Field, avec Jack Rapke et Jackie Levine en tant que producteurs exécutifs de Pinocchio.

L’histoire, connue de tous, est celle d’une marionnette en bois qui rêve de devenir un vrai enfant, dont les conséquences (notamment concernant ses mensonges) le conduisent à vivre des histoires immergées dans un monde plein de fantaisie. La bande originale était basée sur le roman de 1883, «Les Aventures de Pinocchio», de Carlo Collodi, sorti en 1940 et obtenu deux Oscars.

‘Pinocchio’ et ‘Bambi’ ne sont que l’un des nombreux classiques animés que Disney adapte en action réelle. À ce jour, nous avons vu des classiques tels que Cendrillon, Malfica, Beauty and the Beast, The Jungle Book, Aladdin ou The Lion King, d’autres à venir comme Muln ou la suite occasionnelle des films susmentionnés.

Zemeckis est actuellement occupé à la postproduction de “ The Witches ”, une nouvelle adaptation cinématographique du fantastique roman pour enfants de Roald Dahl que nous connaissons en Espagne sous le nom de “ The Witches ” et qui met en vedette Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci et Chris Rock. Ce film est sorti en salles le 9 octobre 2020.