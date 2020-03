Disney annule la première européenne du tapis rouge de Mulan en raison d’un coronavirus

Disney a annulé la partie tapis rouge de la première européenne de Mulan au milieu de la flambée croissante de coronavirus. La propagation du coronavirus dans le monde a entraîné de nombreux changements dans l’industrie du divertissement. De nombreux événements, dont SXSW, ont été annulés, tandis que les studios débattent de reporter leurs prochaines sorties importantes. MGM et Universal ont annoncé que le dernier film de James Bond de Daniel Craig, No Time to Die, se déplacerait d’avril à novembre à la suite de l’épidémie.

Par THR, Disney a choisi de réduire la première européenne de Mulan, qui se déroulera jeudi soir à Londres. Bien que la projection se poursuive comme prévu, la portion tapis rouge a été annulée. Dans une déclaration officielle, Disney a déclaré: “Avec beaucoup de prudence, nous réduisons la première de Mulan ce soir et n’aurons plus de ligne médiatique ni de tapis rouge, nous continuerons cependant à accueillir la première projection en tant qu’événement de projection contenu à l’intérieur. “

Alors que Mulan manquera sa sortie en Chine (au moins pour le moment) en raison de l’épidémie, les récentes prévisions du box-office suggèrent qu’il pourrait toujours avoir une ouverture réussie aux États-Unis. En tant que premier remake d’action en direct PG-13 à être publié par Disney, il y a beaucoup à faire sur la sortie de Mulan. Les premières réactions critiques du film suggèrent cependant que Disney pourrait avoir un autre coup sur les mains, à condition qu’il se comporte bien au box-office.

MulanLe synopsis se lit comme suit: Lorsque l’empereur de Chine émet un décret qu’un homme par famille doit servir dans l’armée impériale pour défendre le pays contre les envahisseurs du Nord, Hua Mulan, la fille aînée d’un guerrier honoré, intervient pour prendre la place de son père malade. Se faisant passer pour un homme, Hua Jun, elle est mise à l’épreuve à chaque étape et doit exploiter sa force intérieure et embrasser son véritable potentiel. C’est un voyage épique qui la transformera en guerrière honorée et lui gagnera le respect d’une nation reconnaissante… et d’un père fier.

