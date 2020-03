Disney arrête la production de tous les projets d’action en direct «pour une courte période»

Variety rapporte que Disney a suspendu la production et la pré-production de plusieurs films «pendant une courte période» en raison de la pandémie de coronavirus. Il s’agit notamment de The Last Duel de Ridley Scott, Shang-Chi de Marvel et The Legend of the Ten Rings (comme nous l’avons déjà signalé), The Little Mermaid, Home Alone, Nightmare Alley, Peter Pan & Wendy et Shrunk.

Disney a déclaré dans un communiqué: «Bien qu’il n’y ait eu aucun cas confirmé de COVID-19 sur nos productions, après avoir pris en compte l’environnement actuel et les meilleurs intérêts de notre casting et de notre équipe, nous avons pris la décision de suspendre la production de certains de nos concerts -films d’action pendant une courte période. Nous continuerons d’évaluer la situation et de recommencer dès que possible. »

La petite sirène devait commencer la production à Londres la semaine prochaine. Le dernier duel, quant à lui, tournait en Irlande depuis le mois dernier. COVID-19, en plus des restrictions de voyage en Europe, a obligé les dirigeants à retarder indéfiniment le tournage. On ne sait pas quand la prise de vue devait se terminer ou si le hiatus nuirait à la date de sortie du 25 décembre. Il a été écrit par Ben Affleck et Matt Damon, qui incarnent Adam Driver et Jodie Comer. Nicole Holofcener a également écrit le script.

Nightmare Alley, le prochain film de Guillermo del Toro, met en vedette Bradley Cooper. On ne sait pas depuis combien de temps la production se poursuit, mais elle n’a actuellement pas de date de sortie. Peter Pan et Shrunk étaient à la fois en pré-production et en casting.