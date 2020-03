Disney + arrive à Movistar – Le septième art

Movistar reprend le contenu de Disney + à son offre de Fusin, après la signature, le 8 mars, de l’accord par lequel The Walt Disney Company Iberia et Telefnica font de Movistar l’allié stratégique de Disney + pour son lancement dans notre pays.

Avec cet accord avec le leader mondial du divertissement, Movistar intègre à son puissant catalogue de contenus originaux les titres de Disney +, le service de streaming qui donne accès à plus de 1000 films, séries et programmes de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars , National Geographic et bien plus encore.

À partir du 24 mars, Disney + sera inclus dans les packages Fusion avec des contenus de fiction tels que “Fusion Selection Plus Fiction”, “Total Fusion” et “Total Fusion Plus”, et en général tous les produits Fusion qui intègrent le package Fiction dans votre offre.

De plus, les clients qui ont contracté le forfait “Cinéma” en tant qu’abonnement supplémentaire sur toute autre modalité Fusin, pourront profiter de Disney + pendant 6 mois sans augmentation de prix, en le demandant dans l’une des chaînes Movistar, à compter du 4 avril.

Les clients Movistar qui n’ont contracté aucune de ces modalités peuvent accéder à Disney + en louant dans les magasins Movistar +, 1004, movistar.es et dans l’application Mi Movistar tout produit Fusin qui inclut Disney +.

Tous les clients Movistar qui disposent de ces produits auront, à partir du 24 mars, un délai de 3 mois pour activer le service Disney +, pour lequel ils doivent accéder à l’espace privé de www.movistar.es ou de l’application Mi Movistar et accédez au lien d’activation du service. À partir de ce lien, vous pouvez vous inscrire à Disney + en créant votre compte avec un e-mail et un mot de passe et commencer à profiter du nouveau contenu.

Disney + est accessible via son application Disney + pour téléphones mobiles, tablettes, PC, SmartTV (LG et Samsung) et Android TV, Chromecast, Apple TV, Xbox One et PS4.

L’intégration technique de la plate-forme Disney + est l’une de nos priorités pour améliorer une expérience unifiée dans notre interface, une proposition de valeur unique pour le client Movistar que nous allons bientôt implémenter dans notre décodeur UHD 4K.

Avec cette version, Movistar est configurée comme l’offre de connectivité et de divertissement la plus complète du marché. Il a la plus grande offre de contenu et la meilleure expérience utilisateur (une excellente offre sportive avec toute la Liga et la Ligue des champions, le basket-ball avec la Ligue Endesa et la NBA, le rugby, la formule 1, le golf … Dans la fiction, les premières plus attendue comme «Alors que la guerre dure» avec 6 chaînes dédiées exclusivement au cinéma, les séries les plus suivies et les séries originales telles que «Hierro», «La Peste», «El Embarcadero», etc.).

Et tous ces contenus avec des fonctionnalités très appréciées par les utilisateurs tels que “7 derniers jours”, “Contrôle direct”, “voir hors ligne”; etc., qui permettent de personnaliser et d’adapter la consommation télévisuelle aux besoins d’une maison cliente.

Avec la vitesse et la qualité de la fibre optique, l’équipement le plus avancé du marché avec la meilleure expérience WiFi, Go pour le partage, appels illimités et services de sécurité inclus en tant que connexion sécurisée.