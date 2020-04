Cinq mois seulement après son lancement, Disney + atteint 50 millions d’abonnés dans le monde

Disney devrait atteindre environ 60 millions d’abonnés Disney + d’ici 2024, mais le service de streaming a dépassé toutes les attentes et a déjà atteint 50 millions d’abonnés cinq mois après son lancement.

Beaucoup de gens avaient des doutes lorsque Disney a décidé de lancer son propre service de streaming, mais il continue de dépasser les attentes et a maintenant atteint 50 millions d’abonnés dans le monde. Disney + a été lancé aux États-Unis en novembre dernier et a été un succès dès le départ grâce à des séries originales comme The Mandalorian et The World Selon Jeff Goldblum.

“Nous sommes vraiment honorés que Disney + résonne avec des millions de personnes dans le monde, et nous pensons que cela augure bien de notre expansion continue en Europe occidentale, au Japon et dans toute l’Amérique latine plus tard cette année”, a déclaré Kevin Mayer, président de Walt Disney Direct-to-Consumer & International.

“Une grande narration inspire et élève, et nous sommes dans la position privilégiée de pouvoir offrir une grande variété de grands divertissements basés sur la joie et l’optimisme chez Disney +.”

Au cours des deux dernières semaines, la plateforme a été lancée dans huit pays d’Europe occidentale, dont le Royaume-Uni, l’Irlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche et la Suisse. En outre, depuis la semaine dernière, il est disponible en Inde, où il est proposé avec le service Hotstar existant, et représente déjà environ huit millions des 50 du total.

Aussi bonne que soit cette nouvelle pour la société, 2020 pourrait être une année difficile car on s’attend à ce que des séries comme The Falcon et The Winter Soldier, WandaVision et la deuxième saison de The Mandalorian soient retardées en raison de COVID-19.

Vous avez déjà votre abonnement? Si vous ne l’avez pas, n’oubliez pas que vous avez 7 jours d’abonnement gratuit et plus de 1000 films, séries et originaux de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, le tout en un seul endroit.

Partager

Publication précédente

Eternals: Kit Harington portera une armure comme dans les bandes dessinées

Cinémascomique

Depuis que je me souvienne, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, parce que ce hobby est “Star Wars: Episode IV”, j’ai été fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux qui sont apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire corellia poursuivi par un croiseur impérial s’avançant pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Vertice de Spiderman, Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’École des arts de Saragosse.