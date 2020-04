Disney + censure “Un, deux, trois … Splash” d’une manière curieuse

Disney + est devenu l’une des plateformes les plus demandées par les gens. Et, même si c’est déjà un succès, la plateforme a été critiquée pour avoir censuré une scène d’une manière très étrange.

Si nous sommes satisfaits de quelque chose, c’est l’arrivée de Disney + En Espagne. Après tant d’attente, Le Mandalorien Il est enfin disponible légalement dans notre pays, ainsi que d’autres classiques et nouveaux contenus de la célèbre société. Mais dans toute cette joie, la plate-forme de streaming a attiré beaucoup d’attention. Disney Il veut réaliser un catalogue adapté à toute la famille, et pour cela il a décidé de prendre des mesures assez exagérées.

Par exemple, la version originale de Avatar Disponible uniquement avec une piste audio appropriée pour toute la famille. Et récemment, sur les réseaux sociaux, ils ont fini par découvrir un grand changement inattendu qu’ils ont fait dans Un, deux, trois … Splash. S’ils voulaient que cela passe inaperçu, malheureusement ils n’y sont pas parvenus.

Dans un clip découvert sur le compte Twitter d’Allison Pregler, présentatrice de la chaîne YouTube Movie Nights, on voit que l’une des scènes du classique avec Tom Hanks et Daryl Hannah est modifié pour que le cul de l’actrice ne soit pas visible: ils l’ont recouvert d’une extension numérique de ses cheveux blonds. Comme si cela ne suffisait pas, Disney + a franchi cette étape avec son catalogue mondial. Cela signifie que s’ils recherchent le film en Espagne, ils verront également cette censure plutôt curieuse et frappante.

Disney + ne voulait pas de mégots sur sa plate-forme, ils ont donc édité Splash avec la technologie numérique de la fourrure pic.twitter.com/df8XE0G9om

– Allison Pregler 📼 (@AllisonPregler) 13 avril 2020

Une décision qui n’a pas abouti

Il est clair que la mesure que vous avez utilisée Disney + Ce n’était pas le meilleur. En regardant la vidéo, la scène n’était pas du tout subtile et pas bonne non plus. D’ailleurs, était-il si nécessaire de recourir à cela? La vérité est que l’entreprise et la plateforme ne veulent se concentrer que sur le contenu familial. Par exemple, la série de Lizzie McGuire adulte qu’ils préparaient, est annulé pour le moment puisque la compagnie n’aimait pas que Lizzie, qui aurait 30 ans dans l’émission, ait des relations avec des hommes mène la vie d’une femme.

Le plus drôle de tout cela, et cela semble assez hypocrite, c’est que les scènes violentes de Marvel y Star wars ils ne sont pas censurés.

