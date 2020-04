Disney confirme le calendrier de sortie mis à jour pour Black Widow, The Eternals, Shang-Chi, Indiana Jones 5, Plus

Disney (via Variety) a confirmé le calendrier mis à jour pour leurs prochains films Marvel:

* Black Widow sortira le 6 novembre 2020 (qui était auparavant la date de sortie de The Eternals).

* The Eternals ouvrira ses portes le 12 février 2021.

* Shang-Chi et la légende des dix anneaux ouvriront désormais le 7 mai 2021.

* Doctor Strange 2 est désormais fixé au 5 novembre 2021.

* Thor: Love and Thunder ouvrira ses portes le 18 février 2022.

* Black Panther 2 ouvrira le 6 mai 2022.

* Captain Marvel 2 est prévu pour le 8 juillet 2022.

Pendant ce temps, le nouveau film Pixar, Soul, est toujours prévu pour une sortie le 19 juin tandis que Mulan a été retardé jusqu’au 24 juillet. Disney note que ces deux dates pourraient être repoussées si les théâtres restaient fermés.

Jungle Cruise, qui met en vedette The Rock, est maintenant prévu pour le 20 juillet 2021, soit près d’un an de retard pour le film.

Indiana Jones 5 est maintenant prévue pour le 29 juillet 2022.

Artemis Fowl ne sortira plus du tout dans les salles (il devait ouvrir le 29 mai) et ira directement à Disney Plus.

Les dates de sortie de West Side Story (18 décembre) et The Last Duel (25 décembre) restent inchangées.

Free Guy avec Ryan Reynolds a été repoussé du 3 juillet au 11 décembre, et le nouveau film de Wes Anderson, The French Dispatch, a été repoussé du 24 juillet au 16 octobre.