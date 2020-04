Disney + Définit les Docuseries Mandaloriennes, la finale de Clone Wars pour le 4 mai

Le jour de Star Wars aura toute la fête cette année, avec le dernier épisode de Clone Wars et une série de docuseries mandaloriennes pour Disney +. Disney a annoncé mercredi que Disney Gallery: The Mandalorian sortira sur le service le 4 mai ainsi que le dernier épisode de Star Wars: The Clone Wars.

Disney Gallery: Le Mandalorian est décrit comme suit:

Prévue pour une première le lundi 4 mai, DISNEY GALLERY: THE MANDALORIAN trouvera le producteur exécutif Jon Favreau invitant les acteurs et l’équipe à partager un regard sans précédent sur la réalisation de la série qui est rapidement devenue un phénomène de la culture pop ainsi que l’adorable nouveau personnage de la franchise. , Baby Yoda (L’enfant). DISNEY GALLERY: THE MANDALORIAN est une série documentaire de huit épisodes qui tire le rideau sur la première série en direct de Star Wars, mettant en vedette Pedro Pascal comme personnage principal. Chaque chapitre explore une facette différente de la première émission de télévision Star Wars en direct à travers des interviews, des séquences inédites et des tables rondes animées par Jon Favreau.

Favreau a déclaré dans l’annonce: «Disney Gallery: The Mandalorian est une opportunité pour les fans de la série de jeter un œil à l’intérieur et de voir une perspective différente, et peut-être une meilleure compréhension, de la façon dont la série s’est réunie et d’une partie de l’incroyable de talentueux contributeurs tout au long de la saison 1 », a déclaré Favreau. “Nous avons eu une grande expérience en réalisant le spectacle et nous avons hâte de le partager avec vous.”