Disney + définit un retour anticipé pour le Mandalorian, dates pour les spectacles Marvel 2020

Disney + ramène The Mandalorian pour sa deuxième édition un peu plus tôt que prévu. Bob Iger a annoncé lors d’un appel avec des analystes du secteur (par TV Line) que la série à succès Star Wars lancera sa deuxième série en octobre, plus tôt que la première saison de la mi-novembre.

Iger a également défini les premières fenêtres de leur série MCU The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision. Le PDG de Disney a déclaré que l’ancienne série arrivera en août et que WandaVision sortira en décembre.

La nouvelle survient après que Disney + a publié une annonce Super Bowl prévisualisant sa série Marvel. Iger a également noté que le service de streaming compte déjà 28,6 millions d’abonnés, ce qui est comparable aux 30,7 millions d’Hulu. Netflix, à titre de comparaison, compte 61 millions d’abonnés aux États-Unis.