Disney Delays Jungle Cruise Back to July 2021

Le voyage de Rock et Emily Blunt en Amazonie a été repoussé d’un an. Deadline rapporte que le studio a reporté le film d’aventure dirigé par Dwayne Johnson au 21 juillet 2021. Il avait été initialement prévu de s’incliner le 30 juillet 2021.

Le film est basé sur la balade Disney du même nom et est réalisé par Jaume Collet-Serra; il met également en vedette Jack Whitehall, Edgar Ramirez, Jesse Plemons et Paul Giamatti. Le synopsis est:

Rejoignez les favoris des fans, Dwayne Johnson et Emily Blunt, pour l’aventure de toute une vie sur la “Jungle Cruise” de Disney, une aventure palpitante sur l’Amazon avec le skipper wisecracking Frank Wolff et l’intrépide chercheuse Dr. Lily Houghton. Lily voyage de Londres, en Angleterre, dans la jungle amazonienne et fait appel aux services douteux de Frank pour guider son aval sur La Quila – son bateau délabré mais charmant. Lily est déterminée à découvrir un vieil arbre aux capacités de guérison inégalées, possédant le pouvoir de changer l’avenir de la médecine. Poussés ensemble dans cette quête épique, le duo improbable rencontre d’innombrables dangers et forces surnaturelles, tous cachés dans la beauté trompeuse de la forêt tropicale luxuriante. Mais au fur et à mesure que les secrets de l’arbre perdu se dévoilent, les enjeux s’élèvent encore plus pour Lily et Frank et leur sort – et celui de l’humanité – est en jeu.