Disney + dépasse officiellement 50 millions d’abonnés

La Walt Disney Company a officiellement annoncé cette semaine que son service d’abonnement premium, Disney +, avait atteint 50 millions d’abonnés dans le monde cinq mois seulement après son lancement aux États-Unis.

S’exprimant lors de l’annonce, Kevin Mayer, président de Disney Direct-to-Consumer & International, a déclaré: «Nous sommes vraiment satisfaits que Disney Plus résonne avec des millions de personnes dans le monde, et nous pensons que cela augure bien de notre expansion continue en Europe occidentale et au Japon. et toute l’Amérique latine plus tard cette année. Une grande narration inspire et élève, et nous sommes dans la position privilégiée de pouvoir offrir une vaste gamme de divertissements ancrés dans la joie et l’optimisme sur Disney +. »

Au cours des deux dernières semaines, le service d’abonnement a étendu sa portée à huit pays d’Europe occidentale, dont le Royaume-Uni, l’Irlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche et la Suisse. Il a été lancé la semaine dernière en Inde, où il est disponible via le service Hotstar existant. Il représente huit millions des 50 millions d’abonnés.

Il abrite également la série originale en direct de Star Wars, The Mandalorian. Comme indiqué précédemment, le film en direct Artemis Fowl fera ses débuts exclusivement sur le service de streaming à partir du 29 mai. La dernière et dernière saison de Star Wars: The Clone Wars est également en streaming maintenant.