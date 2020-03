Disney + développe une série préquelle de «Beauty and the Beast»

Disney utilise son service de transmission pour une autre extension de l’un de ses remakes à succès en action réelle. Comme le rapporte The Hollywood Reporter, l’étude a développé une série de préquelles centrée sur les personnages joués par Luke Evans (Gaston) et Josh Gad (LeFou) dans le film à succès de 2017, ”La belle et la Bête“.

La série a un script des créateurs de “ Once Upon a Time ”, Eddy Kitsis et Adam Horowitz, étant une série musicale de six épisodes dans laquelle la musique du compositeur américain Alan Menken (“ The Little Mermaid ”, “ Pocahontas ”, son) ‘La belle et la bête’, ‘Aladdn’ …). Pour le moment, le projet est à un stade très précoce, bien que le médium avance que certains des acteurs du film peuvent apparaître dans la série en tant que stars invitées.

Horowitzy Kitsis s’associera à Gad pour exercer des deshowrunners dans la série, le tro écrivant les six épisodes et agissant en tant que producteurs exécutifs avec Evans. Le tro a collaboré à la série limitée de huit épisodes «Muppets Live Another Day» et, après avoir quitté la série, a commencé à penser à ce nouveau travail. De son côté, ABC Signature Studios financera le projet.

Rappelons que l’étudiant a commencé le développement de spin-off pour Disney + axé sur Prince Anders, personnage joué par Billy Magnus dans l’adaptation réussie en action réelle d’Aladdin. En outre, d’autres films sont en cours de redémarrage, tels que «Nous sommes les meilleurs» ou «Partenaires et chiens de chasse».

Réalisé par Bill Condony avec Emma Watson, Luke Evans, Dan Stevens, Emma Thompson, Josh Gad, Gugu Mbatha-Raw, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKelleny, Kevin Kline, le film a récolté 1 263 millions de dollars au box-office mondial pour un budget estimé entre 200 et 250 millions de dollars.