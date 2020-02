Disney et Lucasfilm font équipe pour un nouveau film Star Wars, pourrait être diffusé sur Disney +

Un nouveau film Star Wars est en préparation, avec une destination Disney + possible dans le futur. THR rapporte que Disney et Lucasfilm ont fait appel à JD Dillard (Slight et Matt Owens (Luke Cage) pour écrire un nouveau film dans la franchise. Les détails sur le projet ne sont pas encore connus, mais le site dit qu’il n’est pas clair si le film se dirigera au cinéma ou allez directement à Disney +.

Disney et Lucasfilm ont suggéré que les sorties en salles de Star Wars soient suspendues pour l’instant, Bob Iger révélant plus tôt ce mois-ci que l’avenir de la franchise était à la télévision où The Mandalorian et maintenant Star Wars: The Clone Wars dominent le service de streaming Disney . Le Mandalorian a été un succès incontesté pour les studios et le service, tandis que The Clone Wars vient de lancer, mais a reçu de très bonnes critiques de la part des critiques. Les autres séries à venir incluent la préquelle Rogue One centrée sur Cassian Andor et la série solo Obi-Wan.

Disney a encore trois dates de sortie de films Star Wars: le 16 décembre 2022; Décembre 2024; et décembre 2026.