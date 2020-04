Disney + expose GRATUITEMENT le nouveau court métrage Simpsons

Little Maggie a trouvé son premier amour avant même d’abandonner sa tétine. Cependant, la maladresse de son père chauve promet d’entraver à tout prix une réunion tant attendue. Quel sera le résultat de cette histoire? Pour connaître la réponse, voir Playdate avec Destiny, le nouveau court de Les Simpsons que Disney + a publié sur leurs réseaux sociaux pour une visualisation entièrement gratuite.

Le tweet a été fait ce samedi, une heure avant minuit, donc La disponibilité de la vidéo se terminera à 23 h ce dimanche 19 avril. Ne ratez rien!

Playdate with Destiny a initialement frappé le catalogue Disney + la semaine dernière. Mais comme nous le savons malheureusement, le streaming de la souris n’a pas encore été lancé en Amérique latine, il est donc pratique de profiter de ces transmissions gratuites (et légales) de certains de ses contenus.

Ceux qui ne parlent pas anglais excluent en outre que l’absence de doublage devienne contre-productive. Ce court métrage de cinq minutes est complètement silencieux. Peut-être veulent-ils simplement savoir, par curiosité, que Marge et Homer aiment emmener leur bébé dans des parcs où ils ne sont pas responsables des blessures des enfants ou qui se font appeler “Broken Ankle Park”.

Un synopsis que nous avons partagé précédemment dicte ce qui suit:

Playdate With Destiny se concentre sur une journée ordinaire dans le parc pour le plus jeune membre de la famille jaune. Cependant, Maggie devra faire face à un danger sur le terrain de jeu qui la conduira à rencontrer un bébé héroïque qui lui vole son cœur. Après une première rencontre, Maggie ne peut plus attendre pour revoir son petit amant. Cependant, les choses ne se passeront pas comme prévu, car il semble que le destin ou son père Homère se mettra en travers du chemin.