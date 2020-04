Disney Heir Slams Company’s Executives For Workforce Furloughs

Disney l’héritière Abigail Disney, fille de Roy Disney et petite-nièce de Walt, a dénoncé les priorités financières biaisées de sa société éponyme pendant la pandémie de coronavirus. À la suite de la crise du COVID-19, de nombreuses entreprises ont subi divers degrés d’impact financier. Certains ont été contraints de mettre en congé des travailleurs. Même Disney, l’une des entreprises les plus grandes et les plus riches de la planète, a choisi de licencier temporairement ses employés de terrain dans un avenir prévisible.

Les travailleurs concernés comprennent des employés de studios comme Pixar, Lucasfilm et Marvel, mais la grande majorité des employés concernés proviennent des parcs à thème et des centres de villégiature lucratifs de Disney, qui sont actuellement entièrement fermés. Les employés en congé recevront toujours des prestations de santé (au moins, ceux qui y ont déjà droit), mais resteront sans salaire jusqu’à ce que l’entreprise en décide autrement. Les congés devraient permettre à l’entreprise d’économiser environ 500 millions de dollars par mois, mais les primes de niveau exécutif à Disney ne sont actuellement pas affectées, laissant certains se demander pourquoi la société oblige ses employés de bas niveau à solliciter une aide fédérale, alors que Disney elle-même dispose d’environ 20 milliards de dollars. en liquidité pour nourrir et abriter ses travailleurs.

Abigail Disney, l’une des héritières Disney les plus prestigieuses, est une personne qui a le choix avec ces arrangements financiers. Bien qu’elle n’occupe aucun poste officiel dans l’entreprise, son nom de famille signifie sans doute plus pour la légion de fans de Disney que n’importe quel titre exécutif. Elle a appelé le programme de primes pour les cadres et les futurs dividendes potentiels, qui verront des millions incalculables aller aux employés les plus riches de Disney, tandis que les plus pauvres sont actuellement contraints de demander l’aide du gouvernement pour payer le loyer et prendre un dîner chaud. Dans un fil de 22 tweets, Disney distingue les mouvements d’échecs financiers de l’entreprise et pourquoi ces mouvements enrichissent ceux de l’entreprise qui sont déjà riches, au détriment des employés les plus pauvres.

Ce n’est pas la première fois qu’Abigail Disney prend la société Disney à l’épreuve; en 2019, elle a critiqué le PDG sortant Bob Iger pour ses revenus astronomiques. Pendant la pandémie actuelle de coronavirus, Iger a renoncé au reste de son salaire de 3 millions de dollars pour le reste de 2020, mais ce n’est qu’un geste symbolique lorsque la majorité de ses revenus proviennent de primes régulières qui s’élèvent à des dizaines de millions de dollars par an ( en 2018, il a gagné 66 millions de dollars en rémunération).

Abigail Disney fait un point simple. Disney est l’une des entreprises les plus riches du monde, et les travailleurs au niveau du sol ne devraient pas souffrir pendant que ses dirigeants récoltent des millions de dollars. Si les décideurs ont un peu de décence et de compassion, ils feront tout ce qui est nécessaire pour corriger cette situation qui a si terriblement mal tourné pour les personnes assidues qui font de la magie de Disney tous les jours. Ce qu’ils font maintenant ne suffit pas, du moins selon Abigail Disney.

