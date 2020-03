Disney a fourni un avant-goût de leur documentaire Star Wars: Rise of Skywalker The Skywalker Legacy, qui figurera sur la sortie vidéo du film. Vous pouvez consulter les dix premières minutes du documentaire ci-dessous, qui examine le tournage de Rise of Skywalker et résume l’histoire de la saga Skywalker.

La fonctionnalité complète apparaît sur la version domestique, qui sera disponible le 31 mars via Blu-ray / DVD et est maintenant disponible sur Digital HD.