Disney: Les 10 pires films des années 70 (selon IMDb)

Alors que Walt Disney Pictures a une longue et fructueuse histoire, les années 1970 n’ont certainement pas été sa décennie la plus forte. Bien que nous ayons eu des classiques animés comme The Aristochats et Robin Hood à cette époque, le département live-action ne créait pas autant de tubes. Parce que nous avons déjà regardé les meilleurs films Disney des années 70, nous avons pensé qu’il était temps de se concentrer plutôt sur le pire. Pour ce faire, nous utiliserons les scores sur IMDb.

Le site Web populaire de films et d’émissions de télévision a attribué à chaque film Disney une note basée sur les votes des utilisateurs enregistrés sur une échelle de 1 à 10. Nous utiliserons ces scores pour décompter au pire.

Cela dit, il est temps de se rendre au cinéma et d’être reconnaissant que les années 70 soient derrière nous; Voici les pires films Disney de cette décennie, selon IMDb.

10 Le Shaggy D.A. (5,9)

Bien que Shaggy Dog de 1959 soit mignon et comique, sa suite de 1976 n’a pas reçu autant de critiques positives.

Le film raconte l’histoire d’un avocat du nom de Wilby qui décide de se présenter aux élections après avoir appris que sa maison a été cambriolée. Cependant, il découvre rapidement qu’avec un anneau magique, il est capable de se transformer en chien de berger. Il utilise cela à son avantage.

Si vous pensez que cela semble étrange, vous n’êtes pas seul. Bien que ce ne soit pas le pire film au monde, l’humour de celui-ci se révèle ringard pour beaucoup.

9 Roi des Grizzlies (5.9)

Dans ce film d’aventure de 1970, un Canadien du 19e siècle espère se débarrasser de l’ours que sa main de ranch indien crie soignait.

Le film n’a pas réussi à attirer l’attention du public contemporain, probablement parce qu’il est encore lancé sur le service de streaming Disney +. On ne sait jamais si cela se produira, en particulier parce que l’histoire présente plus d’un stéréotype dépassé.

Ceux qui ont pu regarder King of the Grizzlies ont apprécié le paysage du film mais ont critiqué l’histoire.

8 Retour de Witch Mountain (5.8)

Le deuxième opus de la franchise Witch Mountain s’est précipité dans les salles de cinéma en 1978. Malheureusement, le public moderne n’est pas aussi désireux de le regarder.

Le film raconte l’histoire de jumeaux télékinésiques Tony et Tia qui visitent Los Angeles pour des vacances. Cependant, après que le Dr Gannon et son partenaire Letha ont découvert les capacités surnaturelles des jumeaux, ils ont kidnappé Tony. C’est à Tia de le récupérer.

L’intrigue du film n’est pas très originale, surtout par rapport aux autres films de la décennie. De plus, le script est un peu idiot, incapable de résister à l’écriture de fonctionnalités modernes.

7 Le plus grand athlète du monde (5.8)

Ce film sportif de 1973 raconte l’histoire de deux entraîneurs de piste du Merrivale College qui découvrent un adolescent qui pourrait bien devenir leur arme secrète: un garçon africain orphelin de Tarzan qui a envie de compétitionner.

Le film a reçu de nombreuses critiques positives à sa sortie, devenant l’un des films les plus populaires de son année pour son mélange parfait d’athlétisme et d’humour. Cependant, certains téléspectateurs modernes pensent que le plus grand athlète du monde a fait trop d’efforts et qu’il est médiocre.

Herbie Rides Again (5.7)

Le deuxième épisode de la série de films The Love Bug avait le Beetle de course rempli de personnalité, Herbie, une fois de plus sur l’écran central.

Cette fois-ci, Mme Steinmetz tente d’arrêter le promoteur immobilier Alonzo qui espère ajouter un autre centre commercial à San Francisco. Pendant ce temps, le neveu d’Alonzo, Willoughby, entre dans une romance avec la nièce de Mme Steinmetz, Nicole. Il rencontre bientôt Herbie et sa magie et découvre que cela pourrait l’aider à résoudre un problème ou deux.

Bien que le film ait réussi au box-office, il n’avait rien de nouveau à offrir aux téléspectateurs. Ce n’était pas mal, mais ce n’était pas non plus nécessaire.

5 Herbie se rend à Monte-Carlo (5.6)

Le prochain épisode de la série The Love Bug n’a pas fait mieux que celui qui l’a précédé.

Dans celui-ci, le pilote Jim revient sur la piste avec Herbie. Cependant, une paire de voleurs de bijoux et une magnifique conductrice rendent la course vers la ligne d’arrivée un peu plus difficile.

Oui, le retour de la star originale de Herbie est agréable. Non, le manque de continuité ne pouvait être ignoré.

4 Le mangeur de biscuits (5.6)

Le Biscuit Eater de 1972, basé sur la courte histoire du même nom de James Street et le film des années 40 qui partage le titre, suit un garçon qui se lie avec un pointeur allemand à poil dur et finit par le faire entrer dans le championnat d’État.

La distribution attachante du film a été éclipsée par le scénario défectueux et l’histoire moyenne. Après tout, de nombreux premiers films de Disney se sont concentrés sur le lien entre un enfant et un chien; Celui-ci n’avait rien de nouveau à offrir et était le dernier de ce style pour le studio.

3 Les Boatniks (5.5)

Cette comédie de 1970 raconte l’histoire d’un garde-côte maladroit nommé Tom qui se tient dans l’ombre de son père héros de guerre. Cependant, après qu’un groupe de voleurs de bijoux se soit présenté, Tom a la chance de prouver sa valeur.

Les critiques ont estimé que le film n’a pas réussi à emballer le type d’humour qu’il visait. De plus, les stéréotypes culturels n’ont pas permis au film de bien vieillir.

2 Superdad (5.2)

Superdad est le premier des deux films Disney avec une note de 5,2. Cette comédie de 1973 raconte l’histoire d’un homme du nom de Charlie qui s’inquiète que les amis de sa fille aient une mauvaise influence sur elle après qu’elle décide de rester à la maison au lieu de partir pour le prestigieux Huntington College. Bien que Charlie essaie de la faire changer d’avis en jouant avec son petit ami, cela se retourne contre lui et ne fait que rapprocher la paire.

Bien que le film ait quelques acteurs clés, son rythme inégal, son mauvais scénario et ses situations datées n’ont pas réussi à attirer un public moderne.

1 Oddball volant non identifié (5.2)

En tête de liste, le deuxième des deux longs métrages Disney des années 70 cotés 5.2 est cette adaptation cinématographique de A Connecticut Yankee de Mark Twain dans King Arthur’s Court.

Le film raconte l’histoire d’un homme qui travaille pour la NASA du nom de Tom, qui retourne accidentellement dans le temps à Camelot et se retrouve dans la cour du roi Arthur aux côtés de son androïde jumeau.

Bien que l’histoire ait ses charmes, elle était incroyablement prévisible et n’a pas réussi à se démarquer des autres films de son époque.

