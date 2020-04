Disney Live-Action Hercules In The Works, Russo Brothers produisant

Disney travaille sur un remake en direct de son animation Hercule adaptation. Sorti en 1997, l’animation Hercules de la Mouse House réinvente le conte du héros mythologique titulaire (et fils de Zeus) comme une aventure-fantaisie musicale loufoque, avec des airs mémorables comme “Zero to Hero” interprété par un groupe de sages- Cracking Muses et Danny DeVito exprimant l’entraîneur acerbe, le satyre Philoctetes aka. Phil. Bien qu’il ait été beaucoup moins réussi financièrement que les autres films Disney Animation Renaissance des années 90, il était toujours un succès au box-office et a bien plu aux critiques. Si quoi que ce soit, la réputation du film n’a cessé de s’améliorer depuis lors.

Avec des films d’animation Disney classiques des années 90 comme Beauty and the Beast, Aladdin et The Lion King ayant été repensés en tant que tentes d’action en direct réalisant des milliards de dollars de recettes au cours des dernières années (et Mulan s’attendait à emboîter le pas quand il atteindra les théâtres, même après avoir été retardé par la pandémie de coronavirus ce printemps), beaucoup attendaient – et espéraient – que Hercules reçoive un traitement similaire. Effectivement, c’est exactement ce qui se passe, et avec des talents majeurs impliqués dans les coulisses.

Selon THR, Disney développe actuellement un récit Hercules en direct, avec Dave Callaham (The Expendables, Godzilla 2014) qui écrit le scénario et les réalisateurs de Avengers: Endgame Anthony et Joe Russo. La nouvelle d’un remake Hercules en direct a été rapportée pour la première fois par The Disneyinsider.

Développement…

Source: THR, The DisneyInsider