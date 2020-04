Disney Moves ‘Soul’ date de sortie de juin à novembre 2020 avec d’autres titres – Blackfilm

Walt Disney Studios a annoncé un calendrier de sortie mis à jour pour certains de leurs projets à venir, y compris Âme et Raya et le dernier dragon. Soul, datée du 19 juin 2020, déménage au 20 novembre 2020; Raya et le dernier dragon, daté du 25 novembre 2020, passe au 12 mars 2021; et un film d’action en direct Disney sans titre, daté du 12 mars 2021, a été retiré de la programmation.

Le slogan officiel de Soul se lit comme suit: «Vous êtes-vous déjà demandé d’où venaient votre passion, vos rêves et vos intérêts? Qu’est-ce qui fait de vous… VOUS? ” Le film vous emmènera dans un voyage des rues de New York aux royaumes cosmiques pour découvrir les réponses aux questions les plus importantes de la vie.

L’âme imagine que chaque personne sur terre est préinstallée avec une âme formée et perfectionnée dans un royaume cosmique. Joe Gardner est un professeur de groupe de collège qui a la chance de toute une vie de jouer dans le meilleur club de jazz de la ville. Mais un petit faux pas l’emmène des rues de New York à The Great Before – un endroit fantastique où les nouvelles âmes obtiennent leur personnalité, leurs caprices et leurs intérêts avant d’aller sur Terre. Déterminé à retourner dans sa vie, Joe fait équipe avec une âme précoce, 22 ans, qui n’a jamais compris l’attrait de l’expérience humaine. Alors que Joe essaie désespérément de montrer ce qui est bien dans la vie, il peut juste découvrir les réponses à certaines des questions les plus importantes de la vie.

Le film met en vedette un lauréat d’un Oscar Jamie Foxx (Ray) et vainqueur du Golden Globe Tina Fey (30 Rock), Daveed Diggs, Ahmir Questlove, Angela Bassett, et Phylicia Rashad. Le musicien de renommée mondiale Jon Batiste écrira de la musique jazz originale pour le film, et les gagnants des Oscars® Trent Reznor et Atticus Ross de Nine Inch Nails, composeront une partition originale qui dérivera entre le monde réel et le monde soul.

Soul est réalisé par le lauréat d’un Oscar Peter Docter (Up, Inside Out) et est produit par le candidat aux Oscars Dana Murray (Lou). Le film sortira contre la comédie sans titre Universal Judd Apatow et Pete Davidson, et l’adaptation de Warner Bros. In the Heights.