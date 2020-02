Disney n’aime pas le nom de Baby Yoda

L’un des grands succès de la série The Mandalorian est le personnage de Baby Yoda, mais ce nom a été donné par les fans de Star Wars et Disney ne l’aime pas.

Probablement Baby yoda Il est le personnage le plus “mignon” de toute la galaxie Star Wars et les fans sont devenus fous avec lui. Mais Disney ne le commercialisera pas avec ce nom, car pour l’instant ils préfèrent l’appeler “L’enfant”.

“Il peut ressembler à Baby Yoda, mais cette adorable créature s’appelle The Child”, dit Disney. C’est ainsi que nous le retrouverons dans tous les merchandising qu’ils préparent et qui seront bientôt dans les magasins du monde entier.

Les nouveaux produits qui seront lancés comprennent une poupée animatronique grandeur nature qui fait des bruits et des mouvements, des jeux de société sur le thème de Baby Yoda, des funkos et des figurines d’action. Et tout ce que nous pouvons imaginer.

Aussi adorable qu’énigmatique.

Pour l’instant, nous savons très peu de choses sur la race de Yoda, dans le canon officiel, il n’y a qu’un seul personnage de plus que nous pouvions voir dans Star Wars: La menace fantôme (1999). Voilà pourquoi quand les fans ont vu “Le garçon” dans la série de Le Mandalorien ils l’ont immédiatement appelé Baby yoda. En outre Disney Il a fait l’erreur de ne pas le promouvoir à Noël, car s’ils l’avaient appelé en premier L’enfant, les gens seraient restés avec ce surnom, mais comme il n’y avait aucune information, ce nom a été imposé, ce qui ressemble également beaucoup plus à l’adorable personnage.

Le Mandalorien reviendra à la fin de l’année 2020 avec la deuxième saison, où nous pouvons voir à nouveau Baby yoda et nous verrons comment le principal chasseur de primes le met à l’abri des restes maléfiques de l’Empire. Sans aucun doute l’un des plus grands succès de la plateforme de streaming Disney +.

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.