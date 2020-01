Disney Plus & # 039; Toy Story 4 Prequel révèle les aventures incalculables de Bo Peep

“Durée de vie de la lampe“, Un court-métrage de pré-série pour Toy Story 4, arrive à Disney + plus tard ce mois-ci et se concentrera sur les aventures de Bo Peep (Annie Potts) avant les événements du film à succès de 2019. La franchise animée de Disney, acclamée par la critique, à commencer par Toy Story de 1995, suit un groupe de jouets qui prennent vie lorsque les humains ne regardent pas, et les longueurs auxquelles ils vont avec leurs enfants. jusqu’à ce que l’enfant reçoive un jouet astronaute de haute technologie, Buzz Lightyear. Le film original a été suivi par Toy Story 2 en 1999, puis Toy Story 3 plus d’une décennie plus tard en 2010. Toy Story 3 est devenu le troisième film d’animation à être nominé pour le meilleur film aux Oscars et le premier film d’animation à 1 milliard de dollars au box-office. Sorti l’an dernier, Toy Story 4 a finalement atteint le milliard de dollars, menant la série Toy Story à devenir la quadrilogie la plus réussie de tout le temps.

Outre Woody, joué par Tom Hanks, et Buzz, joué par Tim Allen, plusieurs autres jouets font leur apparition dans les quatre films. Bo Peep, jouée par Ghostbusters et la star de Young Sheldon Annie Potts, fait partie d’une lampe en céramique qui joue des berceuses, et n’est jamais sans l’escroc de son berger et trois fidèles moutons. Dans les deux premiers films, Bo Peep est un intérêt amoureux pour Woody, et il est vu changer d’avis quand Bo, flirtant doucement, suggère une ligne de conduite différente. Dans Toy Story 3, elle est l’un des jouets à avoir laissé au fil des ans, au malheur évident de Woody. Bo fait son retour triomphal dans Toy Story 4 en tant que jouet “perdu” sans enfant, qui aide Woody à récupérer Forky, un jouet créé par Bonnie, la nouvelle enfant de Woody. Bo et Woody quittent finalement Bonnie pour partir à l’aventure dans la fin bien reçue de Toy Story 4.

Disney a déposé une bande-annonce sur YouTube, intégrée ci-dessous, pour “Lamp Life”, un court métrage qui révèlera les aventures de Bo Peep entre les deuxième et quatrième films, et comment elle est passée de la lampe bébé chérie à la bravoure en plein air, la conduite de voitures RC femme d’action que Woody trouve sur le terrain de jeu. “Dans l’ensemble, la vie assise sur une lampe pour bébé n’est pas si excitante”, explique Bo dans la voix off de la bande-annonce. “Ou, peut-être, trop excitant.” Si la remorque est quelque chose à passer, cette dernière moitié sonne plus vrai, car Bo est incendié et gelé dans la neige, combattant les chats errants et survivant lors de fêtes universitaires en cours de route.

Disney +, le service de streaming relativement nouveau de Disney, détient de nombreuses propriétés dans le cadre de la société Disney, des Simpsons de Fox à la filmographie de Pixar, et bien sûr des dizaines de films et d’émissions de télévision Disney produits au fil des décennies. Il abrite également une programmation originale, comme l’émission phare The Mandalorian, qui se déroule dans l’univers Star Wars. “Lamp Life” devrait être le dernier ajout à la gamme exclusive Disney +.

Depuis que Toy Story 4 a brisé la tradition de Pixar en ne projetant pas un court métrage précédent, il est parfaitement logique de plonger dans des histoires inexplorées dans l’univers de Toy Story. Se concentrer sur Bo Peep en particulier est une évidence puisque son retour a été un catalyseur pour l’ensemble du film. “Lamp Life” est également une chance pour Disney + de conserver son public après le succès de The Mandalorian, quelque chose qu’ils ont du mal à faire jusqu’à présent. Réunissez toute la famille pour “Durée de vie de la lampe” le 31 janvier.

