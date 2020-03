Disney + pourrait ajouter Buffy contre les vampires à son catalogue

Partager

Après une attente sans fin, Disney + a finalement atterri en Espagne. Maintenant, de nouvelles rumeurs garantissent que la plate-forme de streaming pourrait ajouter des séries telles que Buffy, Vampire Slayer et d’autres plus célèbres à son catalogue.

Avec la première dans notre pays de Disney +, il semble que dans les réseaux sociaux les utilisateurs ne parlent pas d’un autre sujet. Cependant, aux États-Unis, cela fait pas mal de mois, où ils ont ajouté peu à peu plus de contenu, bien que toujours avec la coupe familière qui caractérise la plate-forme. Cependant, selon Den Of Geek, ils enverraient des sondages à des utilisateurs sélectionnés pour faire une étude sur le contenu qu’ils pourraient ajouter, et les noms les plus populaires sont des séries comme Buffy contre les vampires ou Firefly, entre autres.

Alors que les rumeurs disent qu’Apple pourrait acheter Disney + pour le coronavirus, la plate-forme a des plans qu’elle espère réaliser. En plus de la série susmentionnée, il semble que d’autres programmes de télévision pourraient également atteindre la plate-forme. D’autres noms ressemblent également à la célèbre sitcom Famille moderne ou Comment j’ai rencontré ta mère, deux productions que, même si elles sont de Fox, il n’y aurait aucun problème à les ajouter, tout comme elles l’ont fait avec Les Simpsons. D’autres comédies comme Black-ish ou MalcolmBien que pour le moment tout soit rumeurs.

Qu’est-il arrivé à Un, deux, trois … Splash?

Ces séries calmeraient sans aucun doute les esprits de tous ces téléspectateurs qui sont entrés Disney + et ils ont été surpris de voir que la plate-forme est destiné aux familles avec enfants, étant Les Simpsons le seul contenu plus adulte. Cette décision a conduit Disney à censurer même son propre catalogue.

Sans aucun doute le film de Ron Howard Protagonisée par Tom hanks y Daryl Hannah C’est l’une des plus discutées depuis l’arrivée de la plateforme dans notre pays, et ce n’est pas exactement dû à l’intrigue du film. Cela est dû au fait un avion de Un, deux, trois a été censuré… Splash dans lequel la silhouette nue de l’actrice a été vue de derrière et il a été réduit de telle manière que seul le dos était visible.

