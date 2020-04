Disney pourrait planifier une suite

Bien que le premier film en direct de Mulán n’ait pas été publié, en raison du retard qu’il a souffert du coronavirus. Il semble, selon les rumeurs, que Disney prévoit déjà la suite de cette belle histoire.

En mars, nous aurions dû voir un remake en direct de Mulan, le classique de Disney, raconté dans une perspective plus proche de la légende chinoise que de la bande dessinée. Cependant, COVID-19 a changé les plans des studios et le film a été contraint de changer sa date de sortie.

Pour le moment, Mulan il est devenu la première première post-pandémique de Disney qui a déjà fixé une nouvelle date de sortie. Si tout se passe bien, le film arrivera en Espagne le 24 juillet. D’un autre côté, il a été dit que ce remake en direct est le plus risqué que Disney ait fait jusqu’à présent; En raison de son budget, qui était d’environ 200 millions de dollars. C’est pourquoi la rumeur selon laquelle Daniel Richtman a publié dans son Patreon et collecté Full Circle Cinema est si rare. Selon Richtman, une suite à Mulan serait aux premiers stades de la planification, et devait être annoncé dès le premier décollage en salles.

Que sait-on de la suite possible

En principe, ils ne seraient confirmés que pour renvoyer les producteurs: Chris Bender, Jason Reed et Jake Weiner. Ni Niki Caro dans la direction ni personne de la distribution dirigée par Liu Yifei n’aurait encore signé pour faire cette suite. Pour le moment, vous devez prendre cette rumeur très attentivement car Disney n’a rien confirmé officiellement. Et ils prévoyaient peut-être d’annoncer une suite à l’époque si le film fonctionnait bien au box-office, en particulier en Chine, mais le coronavirus a changé tous les plans à venir.