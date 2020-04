Disney + prépare un documentaire sur The Mandalorian et Baby Yoda

Partager

Il est très intéressant de savoir comment ils ont réalisé la série The Mandalorian et l’attachant Baby Yoda. Heureusement, nous le découvrirons dans un documentaire.

Le 4 mai 2020 (Star Wars Day) sera une bonne date pour Disney +, car la plate-forme de streaming sera diffusée à la fin de The Clon Wars et aussi un documentaire intitulé Disney Gallery: Le Mandalorien où ils expliqueront les détails les plus choquants de la grande série et de sa grande star Baby Yoda. Ils les appellent “The Boy”.

Dans Disney Gallery: The Mandalorian, le producteur exécutif Jon Favreau invite le casting et l’équipe à partager un regard sans précédent sur la réalisation de la série, qui est rapidement devenue un succès spectaculaire depuis sa première en novembre, et est décrite comme “Une série documentaire de huit épisodes qui ouvre le rideau sur The Mandalorian.”

Chaque chapitre explore une facette différente de la première émission télévisée en direct de Star Wars à travers des interviews, des séquences inédites et des tables rondes animées par Jon Favreau.

Disney Gallery: The Mandalorian est une opportunité pour les fans de la série de jeter un œil à l’intérieur et de voir une perspective différente, et peut-être une meilleure compréhension, de la façon dont la série a été créée. Ils rencontreront également certains des contributeurs incroyablement talentueux qui ont travaillé dans la saison 1. Nous avons eu une grande expérience en faisant le spectacle et nous avons hâte de le partager avec vous. ” A commenté Jon Favreau.

Les thèmes de cette saison incluent le processus de tournage, l’héritage de Star Wars de George Lucas, comment le casting a donné vie aux personnages, la technologie innovante de la série, l’art derrière les modèles pratiques, les effets et les créatures du spectacle (notamment Baby Yoda). En plus des influences créatives, la bande-son emblématique et les connexions avec les personnages de Star Wars et les accessoires de la saga principale.

Partager