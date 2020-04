Disney + prépare une nouvelle série Star Wars avec le créateur de Russian Doll

Une galaxie loin, très loin continue de s’étendre dans l’espace-temps, maintenant avec le soutien d’une plate-forme de streaming recherchée. Au-delà des projets déjà annoncés, les derniers rapports indiquent qu’une autre série Star Wars est en route, des mains de Disney + et Pointe Leslye, co-créateur de la célèbre émission Russian Doll.

Grâce à Variety, ce mercredi est venue la nouvelle que le streaming de la souris prépare un nouveau produit de série – toujours sans titre – au sein de la franchise intergalactique. Jusqu’à présent, son intrigue est inconnue, mais des sources proches du projet ont révélé qu’il s’agira d’un spectacle “centré sur une femme et se déroulant dans une partie autre que la chronologie de Star Wars”.

Pour servir de showrunner, Leslye Headland, qui vient de travailler comme écrivain pour la première saison de Poupée russe.

Cette série de bandes dessinées Netflix a été créée en février 2019, conçue par Headland, Natasha Lyonne et Amy Poehler. Suivez l’histoire de Nadia Vulvokov (Lyonne), productrice de jeux vidéo qui devient victime d’une boucle temporelle, ce qui lui fait constamment revivre la même fête d’anniversaire. Lors des Emmy Awards de l’année dernière, Russian Doll a concouru dans treize catégories et a triomphé dans trois d’entre elles.

Alors que ce contenu original pour le «N» rouge a déjà reçu le feu vert pour sa deuxième saison, Leslye Headland se prépare maintenant pour ses débuts sur Disney +. Il faut ajouter que, selon les rumeurs, la proposition du co-créateur de la poupée russe pour le projet de roman Star Wars pointe vers un thriller d’action qui intègre des éléments autour des arts martiaux (via). Êtes-vous attiré par une telle idée?

Les futures sorties de Disney Plus, qui se déroulent dans l’univers Star Wars, incluent également la préquelle de Rogue One, la série solo sur Obi-Wan Kenobi et les nouvelles saisons de The Mandalorian.