Disney + recherche She-Hulk (Hulka)

Selon les dernières nouvelles qui nous arrivent, She-Hulk est la prochaine série télévisée Disney + / Marvel à commencer la production

Murphy’s Multiverse a révélé que le casting pour le rôle principal de la série She-Hulk avait commencé fin 2019 et que la production commencerait en juillet de cette année. Cependant, le site n’a pas mentionné si Disney avait une actrice spécifique en tête.

Bruce Banner / Hulk, de l’univers cinématographique Marvel, Mark Ruffalo, a nommé Tessa Thompson comme actrice de rêve pour She-Hulk. Cependant, l’option de Thompson ne se produira probablement jamais, car il joue Valkyrie à UCM dans Thor: Ragnarok, Avengers: Fin de partie et est prêt à reprendre le rôle dans Thor: Love and Thunder.

De nombreux fans ont nommé Stephanie Beatriz comme un excellent choix pour le rôle de She-Hulk. Beatriz joue Rosa Díaz dans la populaire série NBC, Brooklyn Nine-Nine.

Créée par Stan Lee et John Buscema, Jennifer Walters, également connue sous le nom de She-Hulk, est la cousine de Bruce Banner dans les bandes dessinées et est apparue pour la première fois dans Savage She-Hulk # 1 des années 1980.

She-Hulk (Jennifer Walters, également appelée Hulka) a acquis ses pouvoirs après avoir reçu une transfusion sanguine d’urgence de son cousin, Bruce Banner, et a acquis une version plus douce de son état de Hulk. En tant que tel, Walters devient une grande et puissante version verte de lui-même, tout en conservant largement sa personnalité. En particulier, elle conserve son intelligence et son contrôle émotionnel, bien que comme Hulk, elle devienne encore plus forte si elle se met en colère. Dans les éditions ultérieures de la bande dessinée, sa transformation est permanente.

Parmi les autres séries Marvel qui semblent commencer à produire Disney + très prochainement, mentionnons Mme Marvel et Moon Knight. Actuellement, aucune des séries n’a de date de sortie officielle ni d’informations de casting.

She-Hulk de Marvel sera diffusée exclusivement sur Disney +. Les informations sur la date de sortie ne sont pas disponibles pour le moment.

Depuis que j’ai raison, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, à cause de ce hobby “Star Wars: Episode IV”, j’étais fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire Corellia poursuivi par un croiseur impérial qui a avancé pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Spiderman Vertice, The Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’école d’art de Saragosse.