Disney reporte les sorties de ‘Muln’, ‘Antlers: Dark Creature’ … et ‘The New Mutants’

C’est officiel: face à l’avancée imparable du coronavirus dans le monde, Disney a finalement décidé de reporter la première de ‘Muln», prévue aux États-Unis et en Espagne dans deux semaines, le 27 mars.

À son tour, la société a annoncé qu’elle reportait également la sortie de deux autres productions héritées de Fox, ‘Les nouveaux mutants‘et’Antlers: Dark Creature», prévue respectivement les 3 et 17 avril et aux États-Unis et en Espagne.

Ceux qui allaient être les trois prochaines sorties de la société sont pour l’instant sans nouvelle date de sortie, frappant particulièrement le cas de la production inspirée des personnages de Marvel Comics: Et c’est que le film, à l’origine, était daté de le 13 avril … 2018. Plus de deux ans plus tard, nous ne le verrons toujours pas, et que, comme son directeur, Josh Boone, l’a confirmé à plusieurs reprises, l’assemblée que nous sommes censés voir un jour est la même que celle que nous aurions vue il y a un instant deux ans.

Par conséquent, la prochaine version de la société deviendra désormais ‘Veuve noire”, prévue le 30 avril en Espagne, le 1er mai aux États-Unis … et dont le retard éventuel, s’il se produit, pourrait être un problème pour Disney, provoquant un effet de dominance qui, très probablement, a retardé la premières de toutes les futures productions de Marvel Studios qui composent le MCU, à la fois au cinéma et à la télévision.

On verra.