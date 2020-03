Disney reporte les sorties de ‘Muln’, ‘Antlers: Dark Creature’, ‘The woman in the window’, ‘Black Widow’ … et ‘The new mutants’

C’est officiel: face à l’avancée imparable du coronavirus dans le monde, Disney a finalement décidé de reporter la première de ‘Muln», prévue aux États-Unis et en Espagne dans deux semaines, le 27 mars.

À son tour, la société a annoncé qu’elle reportait également la sortie de deux autres productions héritées de Fox, ‘Les nouveaux mutants‘et’Antlers: Dark Creature», prévue respectivement les 3 et 17 avril et aux États-Unis et en Espagne.

Les trois prochaines sorties de la société sont actuellement sans date de sortie, le cas de la production inspirée des personnages de Marvel Comics, initialement datée du 13 avril, étant particulièrement frappant. … de 2018. Plus de deux ans plus tard, nous continuerons sans le voir, et que, comme l’a confirmé à plusieurs reprises son directeur, Josh Boone, l’assemblée que nous sommes censés voir un jour est la même que celle que nous aurions vue il y a près de deux ans.

Par conséquent, la prochaine création d’entreprise après ‘En avant‘devenu maintenant celui de’Veuve noire”, prévue le 30 avril en Espagne, le 1er mai aux États-Unis … et dont le retard éventuel, s’il devait se produire, pourrait être un problème pour Disney, provoquant un effet de dominance qui, très probablement, retarderait les premières de toutes les futures productions de Marvel Studios qui composeront le MCU, à la fois au cinéma et à la télévision.

MISE À JOUR (17 mars): Compte tenu de la situation, Disney a également décidé de reporter indéfiniment la première de ce qui précède ‘Veuve noire«ainsi que ceux de»L’histoire personnelle de David Copperfield“(Images du projecteur) et”La femme à la fenêtre‘(Studios du XXe siècle).

Souvenons-nous, pour la dernière raison et pour la même raison, qu’aujourd’hui le retard dans les premières de ‘Un endroit calme 2‘et’Les tourtereaux«par Paramount Pictures, ou surtout par»Rapide et furieux 9‘d’Universal Pictures et dont la première est prévue pour avril 2021.