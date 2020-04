Disney se casse à cause du coronavirus

L’industrie du divertissement souffre grandement de la pandémie créée par le Coronavirus et pourrait faire avancer Disney.

Les rapports estiment que Disney Vous perdez jusqu’à 30 millions de dollars ou plus par jour à cause du Coronavirus. Ce nombre est parfaitement logique lorsque vous considérez que les trois branches les plus importantes de votre entreprise sont: les films, les croisières et la vente de billets pour les parcs à thème. Les trois activités de divertissement seront interrompues pendant un certain temps. Puisqu’il en coûtera beaucoup de personnes pour se rendre à nouveau dans des lieux de rencontre massifs, tout comme précisément les trois entreprises que nous mentionnons et sur lesquelles l’entreprise est basée. En fait, les analystes les plus optimistes parlent d’un retour à la normale en septembre.

Disney a un gros problème de liquidité. Dans leurs plans stratégiques, ils n’envisageaient pas un arrêt aussi élevé en raison d’une pandémie mondiale comme le coronavirus, alors l’année dernière, ils ont fait un investissement important pour acheter du FOX. Ce qui leur laisse maintenant un problème économique très grave. Étant donné que les parcs et les navires de croisière sont fermés et sans pouvoir sortir de films et sans savoir quand les gens vont retourner au cinéma de manière massive, ils pensent déjà plus à 2021. Bien que pour l’instant ce qui fonctionne pour eux, c’est Disney +, la plateforme de streaming avec beaucoup de contenu de Marvel, Star Wars et Pixar. Le problème est qu’ils n’ajoutent pas de nouveau contenu de qualité.

Est-ce le bon moment pour acheter?

Il a été spéculé pendant un certain temps qu’Apple pourrait acheter Disney et c’est le meilleur moment pour que cela se produise, car si le monde continue de la même manière, la situation ne sera pas durable. Leur valeur sera donc très faible et ils pourraient être engloutis par l’une des rares entreprises plus grandes qu’eux.

La rumeur disait que le PDG de Disney, Bob Iger, avait quitté le navire parce qu’il connaissait les résultats économiques et qu’ils étaient si dévastateurs qu’il ne se voyait pas en mesure de faire face aux actionnaires, mais il l’a lui-même nié et il semble que pour l’instant il continue en face.

Nous ne savons pas quand la pandémie mondiale causée par le coronavirus prendra fin, mais ce qui est clair, c’est que le monde résultant sera différent et Disney aura du mal à lever la tête. Étant donné que les gens tarderont à se rendre massivement dans les parcs ou les croisières et qu’ils n’ont pas une grande première en vue qui peut leur rapporter plus d’un milliard de dollars comme cela s’est produit avec The Avengers ou Star Wars.

