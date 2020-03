Disney + Shows présentera Wolverine plus tôt que vous ne le pensez

Les X-Men ne devraient pas rejoindre le MCU pendant un certain temps, mais un membre en particulier – Carcajou – pourrait trouver son chemin à travers les spectacles Disney + de Marvel. Basé sur certaines preuves [via Reddit], une nouvelle théorie des fans suggère que Wolverine pourrait faire un début MCU inattendu dans le Falcon et le soldat d’hiver.

Officiellement finalisé en mars 2019, l’accord Disney-Fox ouvre la porte à deux des plus grandes propriétés de Marvel, les X-Men et les Fantastic Four, pour enfin être introduites dans l’univers cinématographique Marvel. Quant à savoir quand cela se produira, la réponse à cette question est difficile à déterminer. Les plans de la phase 4 ont probablement été élaborés bien avant que Marvel et Disney ne sachent qu’ils auraient accès à ces personnages, de sorte que l’attente générale était que le public devrait attendre la phase 5 avant Wolverine, Cyclops, Doctor Doom et tout le reste. être de retour sur grand écran.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Marvel a de gros problèmes pour présenter les X-Men au MCU

Marvel a déjà une liste complète de films programmés entre 2020 et 2021, et il en va de même pour sa gamme Disney +, qui est stockée avec huit émissions de télévision MCU. Un film Fantastic Four est en cours de développement, mais il ne sortira pas avant 2022 au plus tôt. Les X-Men sont une affaire différente. Vraisemblablement, Marvel voudra donner à l’équipe ses propres films, mais se pourrait-il que Marvel ait un intérêt à introduire des personnages X-Men individuels au préalable? Si c’est le cas, une façon d’y arriver est d’insérer un héros X-Men dans un spectacle Disney +, en particulier The Falcon et le Winter Soldier. Voici comment la prochaine série Disney + peut inclure Wolverine.

Le faucon et le soldat d’hiver ont de grandes connexions avec Wolverine

Les rumeurs indiquent que Falcon et le soldat d’hiver pourraient emmener les téléspectateurs à Madripoor, un lieu majeur de Marvel Comics avec d’énormes connexions avec Wolverine et les X-Men. Le drapeau de Madripoor a été repéré sur le tournage de The Falcon and the Winter Soldier. Située en Asie du Sud-Est, Madripoor est une île fréquemment visitée par les personnages associés aux X-Men. L’endroit est dirigé par un seigneur du crime et l’un des anciens amants de Wolverine, Tyger Tiger. L’actrice Miki Ishikawa, qui ressemble étroitement à la conception originale de Tyger Tiger, a été incarnée dans un rôle non divulgué dans la série, ce qui laisse supposer que Wolverine pourrait être dans The Falcon and the Winter Soldier.

En outre, un lien entre les histoires d’origine de Captain America et Wolverine pourrait être représenté dans The Falcon and the Winter Soldier, en fonction de la direction de la série. Dans les bandes dessinées, Captain America a reçu le sérum de super soldat lors de Project: Rebirth, qui se révèle finalement être la première version du programme Weapon X qui a donné à Wolverine son squelette d’adamantium. Projet: Rebirth et Weapon X sont les deux phases d’un programme beaucoup plus vaste appelé “Weapon Plus”. Wolverine est un produit de Weapon X, tandis que Steve Rogers est Weapon I. Isaiah Bradley, le premier Captain America noir, a reçu une reconstitution du sérum de super soldat de Captain America et est également considéré comme une “arme”.

La rumeur veut que Carl Lumbly joue Isaiah Bradley dans The Falcon and the Winter Soldier. S’il est vrai que le personnage est dans la série, cela fournit une preuve supplémentaire que la série plongera un peu plus profondément dans les tentatives du gouvernement de créer des super soldats. Cela peut en fait être nécessaire, car l’agent américain John Walker alias (Wyatt Russell) devra obtenir ses capacités de super soldat de quelque part, sauf si Marvel Studios choisit de ne pas lui donner sa mise à niveau super-force des bandes dessinées. L’agent américain n’est pas lié au programme Weapon Plus dans les bandes dessinées, mais une connexion pourrait être créée.

En relation: Marvel Theory: Ultron reviendra dans la phase 4 du MCU

Comment les émissions Disney + de Marvel pourraient présenter Wolverine

Comment John Walker devient Captain America dans The Falcon and the Winter Soldier pourrait être plus qu’une simple séquence ou même une histoire en un seul épisode. Cela pourrait prendre en compte l’intrigue globale de la saison, surtout compte tenu de l’inclusion éventuelle d’Isaiah Bradley. Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes (Sebastian Stan) pourraient se retrouver plongés dans un mystère impliquant les intérêts du gouvernement à transformer les gens en super soldats. Walker et Bradley ne sont peut-être même pas les seuls. Un autre personnage de Captain America, Battlestar, pourrait également être parmi eux, en raison du fait que son nom de famille est apparu sur les photos.

Comme les bandes dessinées, le projet MCU’s: Rebirth peut être directement en corrélation avec l’histoire d’origine de Weapon Plus et de Wolverine. Si c’est le cas, cela signifierait que grâce à une enquête sur ces expériences financées par le gouvernement, Falcon et Winter Soldier pourraient tomber sur l’arme X, et à travers cela, ils pourraient rencontrer Wolverine, qui pourrait chercher à régler un score avec les personnes qui ont expérimenté sur lui. Alternativement, ils pourraient trouver Wolverine lors de recherches sur des personnes qui participaient au programme. Cela pourrait avoir lieu longtemps après avoir reçu ses griffes et son squelette en adamantium. Quoi qu’il en soit, quel que soit le rôle qu’il pourrait avoir dans The Falcon and Winter Soldier, il est peu probable qu’il soit majeur. Wolverine pourrait faire une apparition dans un épisode, ce qui pourrait encore suffire à satisfaire les fans.

Pourquoi introduire Wolverine sur Disney + est sensé pour Marvel

Introduire un futur acteur clé dans le MCU dans une émission de télévision pourrait être une erreur, car cela peut limiter ce que les films ultérieurs pourront faire avec le personnage. Ce serait vrai pour des héros comme Shang-Chi, Blade et les Fantastic Four, qui gagneraient à explorer leurs histoires d’origine dans leurs propres films. Mais un film X-Men n’a pas à raconter l’histoire de Wolverine car il ne s’agit pas seulement de lui. Wolverine partagera l’écran avec un certain nombre de héros mutants, donc aller trop loin dans son origine peut ne pas faire partie du plan, ce qui est similaire à la façon dont les premiers films X-Men utilisaient Wolverine. C’est pourquoi Disney + pourrait être le meilleur endroit pour y remédier.

Si Marvel a en quelque sorte de la place pour Wolverine dans la phase 4, serait-il même prêt à laisser un personnage majeur censé être présent dans les films faire ses débuts MCU sur Disney +? Marvel présente des personnages clés comme Moon Knight et Mme Marvel sur le petit écran, et au moins l’un d’entre eux, Mme Marvel, est confirmé dans les films, après la sortie de sa série télévisée. On pourrait faire valoir que la situation avec Mme Marvel est différente de celle de Wolverine, étant donné que Wolverine est un personnage beaucoup plus emblématique. Cependant, l’introduction de Wolverine sur Disney + aurait ses avantages.

Connexes: WandaVision: Comment la série Disney + met en place de jeunes Avengers

Il ne fait aucun doute que l’élan que Wolverine pourrait apporter à Disney + et en particulier à son ardoise Marvel. Marvel s’efforce de souligner l’importance de ses émissions Disney + pour le MCU, comme le montrent les commentaires de Kevin Feige sur les téléspectateurs qui ont besoin de regarder les films pour comprendre les émissions. Quelle meilleure façon de vendre ce point que de mettre un personnage aussi gros que Wolverine sur Disney +? Carcajou, étant un membre majeur des X-Men, est une personne qui s’attend à ce que les fans fassent partie intégrante du MCU à un moment donné. Aller dans cette direction renforcerait davantage la notion que les spectacles Disney + de Marvel, comme Le faucon et le soldat d’hiver, Sont nécessaires pour ceux qui souhaitent suivre le MCU.

Plus: Marvel abuse des meilleurs méchants de Captain America

Dates de sortie clés

Veuve noire (2020)Date de sortie: 01 mai 2020

Éternels (2020)Date de sortie: 06 nov.2020

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2021)Date de sortie: 12 février 2021

Docteur Strange dans le multivers de la folie (2021)Date de sortie: 07 mai 2021

Spider-Man: Retrouvailles 3 (2021)Date de sortie: 16 juil.2021

Thor: amour et tonnerre (2021)Date de sortie: 05 nov.2021

Panthère noire 2 (2022)Date de sortie: 06 mai 2022

Clone Wars fait de Canon l’un des personnages les plus étranges de Star Wars

A propos de l’auteur

Nicholas Raymond est rédacteur pour .. Il est diplômé en journalisme de l’Université de Montevallo. Il est l’auteur du thriller psychologique et du roman de voyage dans le temps, “Un homme contre le monde”. L’amour de Nicolas pour raconter des histoires est inspiré par son amour pour le film noir, les westerns, les films de super-héros, les films classiques, le cinéma étranger et le wuxia. Il s’intéresse également à l’histoire ancienne. Ses acteurs préférés sont Tyrone Power, Charlton Heston et Eleanor Parker. Son film préféré est Casablanca, et son réalisateur préféré est Alfred Hitchcock. Il peut être joint par e-mail à cnrmail@bellsouth.net et sur Twitter à @ cnraymond91.

En savoir plus sur Nicholas Raymond