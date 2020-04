Disney sortira 14 films à l’ouverture des cinémas

À Disney, ils ont accumulé 14 films qui sortiront presque consécutivement une fois les cinémas ouverts lorsque la pandémie mondiale causée par le Coronavirus passera.

Quand les théâtres ouvriront-ils? C’est une grande question. Quand les gens retourneront-ils au cinéma? C’est une autre bonne question et la réponse est peut-être différente. Étant donné que c’est une chose à laquelle on peut accéder et une autre que les téléspectateurs sont prêts à enfermer dans une salle de cinéma avec 200, 300 ou 400 personnes, sachant qu’une seule personne peut toujours avoir COVID-19 et infecter le repos. Pourtant, dans Disney il est clair que s’ils ne veulent pas faire faillite, ils doivent sortir autant de films qu’ils le peuvent.

Selon un rapport de Disney la normalité arrivera à partir de juillet, ils considèrent donc que les mois de mai et juin sont perdus. Ils profiteront donc du reste du week-end pour sortir jusqu’à 14 films.

Ce sont les films que Disney sortira (la date peut varier selon les pays):

Mulan – 24 juillet.

L’homme vide – 7 août (FOX).

Le seul et unique Ivan – 14 août.

The Beatles: Get Back – 4 septembre.

The King’s Man – 18 septembre (FOX).

Mort sur le Nil – 9 octobre (FOX).

The French Dispatch -16 octobre (Searchlight Pictures).

Tout le monde parle de Jamie – 23 octobre (FOX).

Black Widow – 6 novembre (Marvel Studios).

Deep Water – 13 novembre (FOX)

SOUL – 20 novembre (Pixar)

Free Guy – 11 décembre (FOX)

West Side Story – 12 décembre (FOX)

Le dernier duel – 25 décembre (FOX)

Il semble que FOX va sauver leur année.

Grâce à l’achat de FOX par Disney, il a maintenant une tonne de films à sortir cette année. Sinon, un seul aurait frappé les salles, un des studios Marvel, un de Pixar, une adaptation d’un classique de l’animation et rien d’autre. Bien qu’elle examine la liste, ce sera l’une des pires années de collecte des dernières décennies. De plus, il faut tenir compte du fait qu’Onward, déjà sorti, a fait une belle bosse au box-office en n’amassant que 103 millions de dollars dans le monde.