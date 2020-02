Disney Star Wars Hotel vous lance dans l’espace avant l’enregistrement

Disney’s Guerres des étoiles l’hôtel lance ses clients dans l’espace avant leur enregistrement. Les deux parcs à thème de la franchise légendaire, Galaxy’s Edge, n’ont même pas été ouverts depuis un an, mais jusqu’à présent, les deux continuent d’offrir suffisamment d’immersion dans Star Wars pour les fans de tous âges.

Bien que l’attraction Star Wars basée en Californie ait été la première du genre à ouvrir en mai 2019, c’est actuellement l’attraction basée en Floride à l’intérieur des studios Hollywood de Disney, au Walt Disney World Resort, qui retient l’attention. Ouvert en 2021 près du parc de la Floride, Star Wars: Galactic Starcruiser sera le premier hôtel officiel de Star Wars. Jusqu’à présent, il semble que cela va permettre une expérience pas comme les autres, avec l’ensemble de l’hôtel commercialisé comme une croisière spatiale. Dès l’instant où les fans ont posé le pied sur le Starcruiser, le monde de Star Wars leur est ouvert. Bien que l’on nous ait seulement dit un peu de ce que l’expérience somptueuse offre, cela semble définitivement cocher toutes les bonnes cases en termes de type d’aventure que la plupart des fans de Star Wars voudraient entreprendre. De dormir dans le genre de cabines que l’on s’attendrait à trouver sur un vaisseau spatial à pouvoir contempler l’étendue illimitée de l’espace, le Starcruiser a le potentiel de changer ce que signifie une franchise de films.

Lire ce que Disney a prévu pour le Galactic Starcruiser est une chose, mais cela ne permet pas vraiment de comprendre le nouvel hôtel que recherchent les fans. Heureusement, Disney semble comprendre le désir des fans d’obtenir des informations sur ce dernier projet Star Wars. Grâce à une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube des parcs Disney, nous avons maintenant notre regard le plus complet et notre explication sur le prochain Galactic Starcruiser. Sans aucun doute, l’un des aspects les plus sympas de l’hôtel est qu’il s’efforce de maintenir l’idée que les clients sont dans l’espace, et cela inclut même l’entrée dans une capsule qui les invite dans l’espace avant même de s’enregistrer pour leur séjour. Vous pouvez consulter l’intégralité de la vidéo d’information Galactic Starcruiser des parcs Disney ci-dessous:

Comme indiqué précédemment, le Galactic Starcruiser offrira à ses clients une «croisière» de deux nuits à travers l’espace qui accoste une fois sur la planète Batuu. Quiconque a déjà visité Star Wars: Galaxy’s Edge ou a lu des informations sur l’attraction sait que Batuu est la planète sur laquelle se trouve l’attraction Star Wars de Disney. Et bien que l’attraction offre de nombreux points forts pour les clients, ce n’est qu’une des nombreuses qualités immersives disponibles pour les clients du Galactic Starcruiser. Il est peut-être trop tôt pour le dire, mais d’après ce que nous avons vu de la croisière spatiale dans la vidéo ci-dessus, Disney s’est peut-être surpassé. L’idée que les fans peuvent passer leurs journées dans un environnement sur mesure pour reproduire le concept de voyage dans l’espace ne ressemble à aucun autre hôtel, nulle part ailleurs dans le monde. Le prix de la croisière de deux nuits reflétera probablement cela, mais pour les fans qui ont le temps et les moyens, il est difficile de penser à une meilleure expérience Star Wars.

Pourtant, bien que la croisière galactique ressemble à un rêve devenu réalité pour beaucoup, ce n’est certainement pour personne. Parce que le but de la croisière est de voyager dans l’espace, cela signifie être dans un environnement sans soleil ni vue sur le monde extérieur pendant deux jours. Certes, il y a une escale à Batuu, mais pour ceux qui ne veulent pas plonger pleinement dans le monde de Star Wars, le Galactic Starcruiser pourrait être mieux laissé aux inconditionnels.

