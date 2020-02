Disney + Super Bowl Spot offre un premier aperçu de Falcon et Winter Soldier, WandaVision et Loki

Disney + a dévoilé les premiers regards sur Falcon et Winter Soldier, WandaVision et Loki lors de leur publicité pour le Super Bowl, et ils ont l’air fascinants. Vous pouvez voir la vidéo ci-dessous pour les prochaines offres Marvel du service de streaming, qui arriveront au cours de la prochaine année.

Le premier est Falcon et Winter Soldier, qui montre Sam Wilson (Anthony Mackie) s’entraînant avec le bouclier Captain America après que Steve Rogers lui ait donné à la fin de Avengers: Fin de partie. Nous voyons également Bucky (Sebastian Stan) braquer une arme sur Helmut Zero (Daniel Bruhl) et Sam dans son équipement Falcon. Pendant ce temps, WandaVision est un aperçu trippant qui semble projeter ses personnages titulaires dans une série de sitcoms. Nous voyons même Wanda dans une version précise de la bande dessinée de son costume classique de sorcière écarlate, bien que principalement divisé entre un look de femme au foyer des années 1950, un flash de style All In the Family et quelque chose de particulièrement Brady Bunch-esque.

Et bien sûr, nous obtenons juste un peu de Loki, avec Tom Hiddleston en uniforme de prison promettant de «brûler cet endroit au sol».

Falcon and Winter Soldier arrive cet automne, WandaVision est plus tard cette année et Loki arrive en 2021.