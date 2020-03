Disney tire Mulan, de nouveaux mutants et des bois de l’agenda

Le marteau en forme de coronavirus est tombé sur Mulan, New Mutants et Antlers, alors que Disney a retiré les trois films de leur calendrier de sortie. La date limite a confirmé que Mulan a été retiré de sa date prévue du 27 mars, tandis que The New Mutants ne sortira plus le 3 avril et Antlers n’a plus sa place le 17 avril.

Comme pour tout le chaos autour de la programmation des divertissements ces derniers temps, les changements sont dus à des préoccupations concernant le nouveau coronavirus. Mulan en particulier était susceptible d’être gravement touché par le fait que plusieurs cinémas à l’étranger ont fermé leurs portes, mais plus important encore, que la Chine est complètement fermée en termes de films non nationaux. Le remake coûteux de l’action en direct de Disney – qui aurait coûté 200 millions de dollars – aurait un défi de taille à réaliser son bénéfice sans publication dans l’Empire du Milieu.

Pendant ce temps, la date de sortie de New Mutants est un coup de cœur pour les personnes qui attendaient la sortie du film souvent retardé. La date du 3 avril a été fixée par Disney suite à son acquisition par 20th Century Studios. Avant cela, le film avait été retardé à plusieurs reprises en grande partie en raison de la fusion Fox / Disney, y compris les plans de prises de vue de Fox Disney finalement décidé de supprimer.

Antlers, quant à lui, provient de l’ancien bardeau de spécialité de Fox Searchlight et est un film d’horreur de science-fiction réalisé par Scott Cooper (Crazy Heart, Hostiles). Ceci est la première bosse de la date de sortie du film.

On ne sait pas quand les films sortiront au-delà de «2020», car Disney envisage des dates plus avancées dans l’année civile pour sortir les films. Ces retards signifient qu’après Bloodshoot de ce week-end, The Hunt et I Still Believe, il n’y aura pas de nouvelles sorties larges jusqu’au 10 avril (actuellement) lorsque Trolls: World Tour et le thriller A24 Saint Maud sont toujours programmés.