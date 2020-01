Disney travaille dans une suite de Star Wars: Rebels

First Order Transmissions a révélé que la suite de la série animée Star Wars: rebelles est en cours

Star Wars Rebels a été un grand sujet de conversation depuis l’annonce de Disney +. Maintenant, First Order Transmissions rapporte que la série sera lancée cette année. La nouvelle mentionne également que Dave Filoni est impliqué dans le projet d’une manière ou d’une autre. C’est le bon moment pour être fan d’Ahsoka Tano, car il a reçu une certaine attention dans Star Wars: The Rise of Skywalker. Maintenant, il semble que l’histoire de son voyage avec Sabine puisse être suivie sur la plateforme de streaming. Dans le passé, Filoni a insisté sur le fait qu’il serait difficile de vendre les personnages avec lesquels il avait passé autant de temps. Dans votre rôle au sein de la franchise Star Wars, vous devriez être ravi que certaines de vos créations aient été appelées au cinéma dans The Rise of Skywalker.

Dave Filoni a avoué à Comicbook.com ce qu’il pensait de la possibilité que d’autres narrateurs aient eu l’occasion de façonner des aventures avec des personnages comme Ahsoka et Sabine.

«Ce serait difficile, pour être honnête. Ce serait vraiment difficile pour moi en ce moment, simplement parce que j’en fais partie depuis longtemps. Depuis, surtout, le début d’Ahsoka. » Filoni a partagé. «Je ne peux pas imaginer ne pas être impliqué de quelque façon que ce soit qui pourrait lui arriver. Ou Sabine, d’ailleurs. “

Il y a encore beaucoup de fils inexpliqués et Star Wars Resistance Il cherche à remplir ces espaces vides. Certains fans espèrent que les deux héros Jedi y apparaîtront. Mais rien de tout cela ne s’est encore produit sur ce front. Filoni est resté timide lorsqu’on lui a demandé comment deux de ses personnages préférés apparaissaient.

“Je sens la responsabilité de savoir et de commencer à découvrir ce qu’est cette histoire parce que les fans semblent vraiment s’y intéresser, car cela m’intéresse”, a admis le producteur. «Que cela arrive, je ne sais toujours pas, mais j’y pense quand même. Je pense à toutes sortes d’histoires, et certaines se produisent et trouvent leur chemin vers un lancement, d’autres non. »

Il a poursuivi: «Je pense qu’il est important de connaître l’histoire. Surtout parce qu’il y a d’autres créateurs et d’autres personnes qui me poseront des questions, tout comme vous. Wow Eh bien, que s’est-il passé là-bas? Et c’est pourquoi j’aime savoir, et je suis un peu protecteur avec certains groupes de personnages. Je me sens donc responsable de savoir: “Eh bien, c’est ce qui s’est passé.”

Que pensez-vous des nouvelles que nous pouvons voir plus d’aventures rebelles de Star Wars?

