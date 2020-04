Disney travaille sur le remake hybride Live-Action / CGI de Robin Hood

Le Hollywood Reporter annonce que Disney travaille sur un remake en direct / CGI de sa version animée de Robin des Bois, qui sera exclusive à Disney +. Carlos Lopez Estrada (Blindspotting) réalisera à partir d’un scénario de Kari Granlund (Lady and the Tramp). Justin Springer produira.

Le film de 1973 avait des animaux anthropomorphes dans les rôles des personnages des contes classiques, avec un renard jouant Robin Hood, un ours jouant Little John, un blaireau comme Friar Tuck, un lion comme Pricne John, un loup comme le shérif de Nottingham et plus. La nouvelle version sera à nouveau une comédie musicale avec des animaux anthropomorphes.