Disney va faire un remake en direct de Robin des Bois (1973)

Carlos López Estrada réalisera un film Robin Hood qui sera un remake du classique d’animation Disney.

Depuis quelques années, seules les marques connues ont travaillé pour Disney, donc ça ne les dérange pas de les exploiter au cinéma. Si nous passons en revue toutes ses premières, seuls les films d’animation, Marvel, Star Wars, Pixar et des remakes de classiques tels que Le Roi Lion, Aladdin, Maléfique ou Beauty and the Beast sont réussis. Ils continuent donc à refaire leur catalogue et maintenant c’est à leur tour de Robin des Bois.

Le film Disney original de Robin des Bois est sorti en 1973 et a été réalisé par Wolfgang Reitherman. Les protagonistes étaient des animaux anthropomorphes, style Zootropolis. Cette version semble donc emboîter le pas car ils utiliseront un format hybride live-action / CGI dans le même sens que le récent remake du Roi Lion.

Le script sera de Kari Granlund, qui a précédemment écrit le remake Disney + de The Lady and the Tramp.

Quelle était la version originale de Robin Hood de Disney? Pendant que le roi Richard est en croisade, son petit frère Juan prend le relais. Mais le résultat est désastreux, car il s’énerve contre ceux qui volent et donnent leur argent aux pauvres et commencent à percevoir des impôts impossibles à payer. Il s’agit d’une confrontation avec le peuple et les bandits. À la fin, le retour de Ricardo rétablit la raison et Robin Hood et sa bien-aimée Marian peuvent se marier et être heureux.

Parmi les protagonistes se trouvent Robin Hood et Marian qui sont des renards, Little John qui est un ours, Fraile Tuck qui est un blaireau et Juan qui, comme son frère Ricardo, sont des lions.

Vous voulez revoir une version Disney de cette histoire? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.