Disney World ajoute plus de désinfectants pour les mains malgré les problèmes de coronavirus

Walt Disney World lance plus de désinfectants pour les mains dans la destination touristique la plus populaire de Floride une semaine après la fermeture de tous les parcs à thème Disney en Asie en raison de la propagation du Coronavirus COVID-19. Hong Kong Disneyland, Shanghai Disneyland Park et maintenant Tokyo Disney ont fermé pour empêcher la propagation de la maladie, selon leurs sites Web. Alors que les yeux se tournent maintenant vers le parc Disney le plus populaire au monde, les parcs et centres de villégiature de Floride disent qu’ils resteront ouverts pour l’instant, mais avec des mesures de précaution plus.

La plupart des cas de coronavirus se trouvent actuellement en Asie, dont plus de 80 000 en Chine. Au 3 mars, il y avait trois cas confirmés en Floride. Pourtant, la peur de la maladie COVID-19 a eu plus d’impact sur l’industrie du divertissement que le nombre de cas eux-mêmes. L’insécurité concernant la fréquentation des espaces publics a eu un impact négatif sur le box-office mondial. Outre l’effet potentiel sur le box-office mondial des prochains films Disney, Disney a annulé son événement médiatique de mars au Royaume-Uni pour la sortie européenne de Disney +. Maintenant, la panique des coronavirus peut remettre en cause les revenus de Disney dans l’industrie du tourisme.

Le Sun Sentinel à Orlando rapporte que Disney World reste ouvert et ajoute plus de désinfectants pour les mains à ses parcs et centres de villégiature en Floride, bien que Disney n’ait pas confirmé exactement combien il y en aura. Disney éduque également ses employés sur les pratiques d’hygiène préventive, telles que se laver les mains et garder leurs postes de travail aseptisés. Le Tampa Bay Times a même rapporté que Disney avait demandé aux employés qui avaient récemment voyagé en Italie de rester à la maison. L’Italie a le plus grand nombre de cas confirmés de COVID-19 à l’ouest de l’Asie, ce qui a retardé le tournage du prochain film Mission: Impossible 7.

Les Centers for Disease Control disent que le taux de propagation du COVID-19 varie, mais une augmentation des cas provenant de Disney World est possible. Les experts disent que le virus passe principalement entre les personnes qui sont à moins de six pieds les unes des autres, surtout quand elles toussent ou éternuent. Les longues files d’attente dans les attractions de Disney World signifient se tenir au coude à coude avec des inconnus, souvent pendant des heures. Aussi bien préparés que soient les employés, les enfants ne considèrent pas toujours les meilleures pratiques d’hygiène. Les fans de Disney les plus déterminés peuvent introduire le coronavirus en voyageant d’Asie vers d’autres parcs Disney. Cependant, bien qu’il y ait généralement beaucoup de visiteurs internationaux dans les parcs américains, il n’y aura probablement pas d’afflux notable de résidents asiatiques car les parcs de Hong Kong, Shanghai et Tokyo ne seront pas fermés pour toujours.

Cela dit, la panique du coronavirus aux États-Unis ne vaut probablement pas la peine de fermer les portes du Magic Kingdom pour l’instant. Il y a si peu de cas aux États-Unis jusqu’à présent que la fermeture Walt Disney World ou Disneyland serait probablement une réaction excessive. Après tout, Disneyland a pu rester ouvert pendant l’un des jours d’ouverture les plus désastreux possibles en 1955. Avec toutes les nouvelles sinistres récentes, les gens peuvent avoir besoin d’un soulagement de l’endroit le plus heureux de la Terre.

