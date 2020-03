Disney’s Star Wars: Cassian Andor + sera un «thriller d’espionnage excitant»

La série Star Wars: Cassian Andor de Disney sera un thriller d’espionnage qui explore les “ années de formation ” du personnage de Rogue One: une histoire de Star Wars



La prochaine série Cassian Andor de Disney +, basé sur le personnage du même nom de Rogue One: une histoire de Star Wars, vise à être un thriller d’espionnage qui explore ses années formatrices ».

Selon The Illuminerdi, le synopsis de la série Cassian Andor Disney + est comme suit:

«Suivez les aventures de l’espion rebelle Cassian Andor pendant ses années de formation dans la Rébellion et avant les événements de Rogue One: une histoire de Star Wars. Diego Luna reprendra le rôle de Cassian Andor, qui est originaire du film de 2016. Le thriller d’espionnage passionnant explorera des histoires remplies d’espionnage et de missions audacieuses pour restaurer l’espoir dans une galaxie entre les mains d’un empire impitoyable.

Cela fait écho à ce que nous savions sur la série et n’offre pas beaucoup de nouveaux détails. Après tout, puisque le personnage a sacrifié sa vie pour transmettre les plans de l’Étoile de la Mort à la princesse Leia Organa dans Rogue One, la série n’a d’autre choix que d’explorer sa vie avant les événements du film.

Les précédentes news de casting indiquent que la série reviendra à l’enfance de Cassian et peut-être même présentera sa sœur. De plus, la série comportera également un nouveau rôle féminin “charismatique” et “dynamique”. Cassian Andor sera la deuxième série Star Wars à sortir avec Disney +, après le très acclamé The Mandalorian l’automne dernier.

Réalisée par le showrunner Stephen Schiff, la série Il met en vedette Diego Luna comme personnage principal et Alan Tudyk comme K-2S0. Il devrait être diffusé sur Disney + en 2021.

