Dix premières minutes de Locke & Key maintenant en ligne

Netflix a publié les dix premières minutes de leur série Locke & Key, qui débutera demain sur le service. La série est basée sur la bande dessinée de Joe Hill et Gabriel Rodriguez. Il met en vedette Jackson Robert Scott, Connor Jessup, Emilia Jones, Darby Stanchfield, Sherri Saum, Griffin Gluck, Laysla De Oliveira, Petrice Jones et Thomas Mitchell Barnett. Il a été créé par Carlton Cuse, Aron Eli Coleite et Meredith Averill.

Voici un synopsis: après que leur père a été assassiné dans des circonstances mystérieuses, les trois frères et sœurs Locke et leur mère emménagent dans leur maison ancestrale, Keyhouse, qu’ils découvrent pleine de clés magiques qui peuvent être liées à la mort de leur père. Alors que les enfants Locke explorent les différentes clés et leurs pouvoirs uniques, un mystérieux démon se réveille – et ne recule devant rien pour les voler.