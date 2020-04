Django Unchained devient Zorro dans la bande dessinée officielle

Les fans de Django Unchained ont reçu une histoire de vengeance occidentale unique du réalisateur Quentin Tarantino, mais le scénariste / réalisateur a repoussé les limites encore plus loin avec son équipe de suite, Django / Zorro. Et même si ce n’est peut-être pas un film, les fans peuvent le lire maintenant sous forme de bande dessinée.

Le western de Django original est devenu presque instantanément l’un des films les plus populaires de Tarantino, avec une performance oscarisée de la co-star Cristoph Waltz, et des performances électriques de la star principale Jamie Foxx (incarnant l’esclave titulaire échappé Django), et Leonardo DiCaprio comme le méchant Calvin Candie. Alors que le réalisateur Quentin Tarantino n’a jamais écrit ou réalisé une suite cinématographique à aucun de ses films (et il est peu probable qu’il le fasse), il y avait en fait une suite comique à Django Unchained de Dynamite. Et l’équipe légendaire qu’elle a apportée était presque trop belle pour être vraie.

Tarantino lui-même a co-écrit la bande dessinée, en collaboration avec l’écrivain lauréat du prix Eisner Matt Wagner, et les artistes Esteve Polls et Brennan Wagner. Situé quelques années après les événements du film, Django / Zorro trouve le héros titulaire en route vers l’Ouest, essayant de devancer les chasseurs de primes et d’autres ennemis après que lui et sa femme se soient enfuis de l’épave de la plantation Candieland. C’est au cours de cette excursion qu’il croise Diego de la Vega, alterne l’ego avec le Zorro masqué et accepte d’agir comme son garde du corps – réalisant finalement que de la Vega n’a pas besoin de protection. Mais il pourrait utiliser un partenaire. Et oui, finalement s’habiller dans le noir signature et se masquer.

Bien que certaines parties de Django Unchained aient été publiées sous forme de bande dessinée avant la sortie du film, il s’agit de la première suite officielle et directe de l’un des films de Tarantino, et la première qu’il a directement co-créée. D’autres réalisateurs ont adapté les scripts dirigés de Tarantino (notamment le regretté Tony Scott avec True Romance), mais aucun autre co-créateur n’a eu la relation de collaboration que Wagner a partagée avec Tarantino pour créer cette mini-série. Comme Tarantino lui-même l’a dit dans le passé, après son dixième long métrage, il est impatient de passer à d’autres médiums, et une carrière comique pourrait être la prochaine étape logique pour le réalisateur.

Les discussions sur l’adaptation de la bande dessinée Django / Zorro à un film grondent depuis des années, presque depuis la fin de la série de bandes dessinées elle-même. Étant donné l’insistance de Tarantino à se retirer du long métrage après son prochain projet, il est logique qu’un autre réalisateur se voit confier les rênes, peut-être avec Tarantino produisant ou scénarisant. Django Unchained est resté l’un des films les plus réussis de Tarantino, plein d’action, un script crépitant et de grands personnages. La bande dessinée croisée Django / Zorro a été largement saluée, et une adaptation semble une prochaine étape logique. Zorro n’a pas non plus été vu à l’écran depuis The Mark Of Zorro de 2003, avec Antonio Banderas, et semble mûr pour une réintroduction dans les cinémas.

Assez de temps s’est écoulé entre les apparitions des deux personnages pour qu’une adaptation du Django / Zorro les séries croisées seraient peut-être un excellent moyen de réintroduire le public dans leurs aventures. Mais pour l’instant, les fans ne peuvent qu’espérer.

