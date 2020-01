DOCTEUR STRANGE: Cela aurait pu être très différent

Un nouvel art conceptuel du film DOCTOR STRANGE qui révèle des idées incroyables et effrayantes sur Dormammu et d’autres concepts qui n’ont pas été vus dans le film sont apparus

Dans cette galerie d’art conceptuelle de Doctor Strange récemment découverte, nous pouvons voir des conceptions alternatives de Dormammu, ainsi que des personnages tels que Mordo, The Elder ou Stephen Strange, entre autres.

Docteur étrange C’était très similaire à Iron Man en termes de développement de l’histoire d’origine de Stephen Strange, mais visuellement, le film Marvel Studios était différent de tout ce que nous avions vu auparavant.

Du voyage de Stephen Strange à travers le multivers à notre visite dans la dimension sombre, c’était un film incroyable qui présentait un nouveau héros intrigant pour l’univers cinématographique Marvel.

Maintenant, nous avons des illustrations incroyables qui ont été faites pour la production de Doctor Strange avec de nouveaux designs de personnages alternatifs, des moments clés qui ont été faits et qui n’ont pas atteint le film, des images vraiment effrayantes du Dormammu et de nombreuses images étranges qui joueront avec votre esprit.

Il existe de nombreuses œuvres d’art incroyables ici, et si vous êtes un fan étrange, alors vous devriez certainement les voir.

Synopsis

La vie du Dr Stephen Strange change pour toujours après un accident de voiture qui laisse ses mains très grièvement blessées. Lorsque la médecine traditionnelle échoue, elle est obligée de rechercher l’espoir et un remède dans un endroit impensable: une communauté isolée au Népal appelée Kamar-Taj. Il découvre rapidement qu’il ne s’agit pas seulement d’un centre de récupération, mais aussi de la première ligne d’une bataille contre des forces obscures et cachées déterminées à détruire notre réalité. En peu de temps, Strange, armé de ses pouvoirs magiques récemment acquis, est obligé de choisir entre retourner à sa vie antérieure de richesse et de prestige ou tout quitter, pour défendre le monde comme le sorcier le plus puissant de la planète.

