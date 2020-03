Docteur Strange: Jessica Chastain a transmis le rôle, veut être un héros MCU à la place

Jessica Chastain a presque fait son chemin Docteur étrange, mais elle a finalement refusé le rôle dans l’espoir d’obtenir un rôle plus héroïque dans Marvel Cinematic Universe. Depuis ses débuts au cinéma en 2008, Chastain est devenue l’une des actrices les plus acclamées d’Hollywood, remportant deux nominations aux Oscars pour son travail. Son exposition au genre super-héros a été limitée à ce point, cependant, et elle veut s’assurer que son entrée obtient le mérite qu’elle mérite.

Chastain a fait une apparition dans un film de super-héros, jouant Vuk dans Dark Phoenix en 2019, un personnage méchant qui manipule le Phoenix titulaire pour faire de mauvaises enchères. Ce rôle est tombé dans l’univers X-Men, qui opère en dehors du MCU (pour l’instant), bien qu’il soit une propriété Marvel. Apparemment, elle visait à avoir un impact beaucoup plus important dans le MCU, si cette opportunité lui était offerte.

Le scénariste du docteur Strange, C. Robert Cargill, a déclaré au cinéma Junkfood que le rôle de Christine Palmer avait initialement été offert à Chastain. “C’est la chose intéressante que Hollywood commence à découvrir, c’est que beaucoup d’actrices veulent être des super-héros autant que les acteurs”, a déclaré Cargill. “Je sais que c’est arrivé avec Scott [Derrickson]. Il est allé voir Jessica Chastain pour la faire soigner par le docteur Strange parce que nous l’envisagions. “L’actrice, cependant, a décidé de refuser le rôle, citant ses compétences et son désir de” porter une cape “, un rejet que Cargill a accepté.” Elle est comme: “Hé, regardez, ce projet semble génial, et j’adorerais le faire. Mais je ne vais avoir qu’une chance d’être dans un film Marvel et de devenir un personnage Marvel, et je me suis entraîné dans le ballet, et je veux vraiment porter une cape. “Et c’était le rejet le plus cool jamais”, a ajouté le scénariste. Le rôle est plutôt allé à Rachel McAdams, sa propre introduction dans le MCU.

En termes de qualité du rôle, Chastain a peut-être pris la bonne décision de refuser de jouer Christine Palmer. Dans les bandes dessinées, Palmer se double d’un personnage plus mystique (pas vraiment un super-héros) en tant que Night Nurse, un rôle qui n’est pas complètement exploré dans Doctor Strange. Alors que la suite à venir aurait pu potentiellement passer plus de temps avec Palmer, il ne semble pas que ce soit actuellement en vue. McAdams ne devrait pas reprendre son rôle dans la suite, Doctor Strange dans le multivers de la folie, dont la sortie est prévue au printemps 2021.

Bien qu’il y ait plusieurs super-héros féminins dans le MCU, un seul a eu un film où ce personnage est le principal objectif: Captain Marvel. La sortie de Black Widow ajoutera à cette tradition, mais elle a été retardée indéfiniment en raison de la pandémie de coronavirus, sans nouvelle date de sortie fixée pour le moment. Alors que la plupart des films MCU connus en développement sont soit des suites de propriétés existantes ou ont déjà été castés, d’innombrables super-héros féminins dans l’univers Marvel pourraient être utilisés comme la star d’un long métrage. C’est le niveau d’engagement qui serait nécessaire pour faire entrer Jessica Chastain dans le MCU, pas un rôle secondaire dans Docteur étrange.

