Docteur Strange porte l’armure d’Iron Man dans Avengers: Infinity War Set Photo

Dans un Avengers: Infinity War photo du plateau, le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) porte une armure d’Iron Man aux côtés de Tony Stark (Robert Downey Jr.). Bien que la saga Infinity de Marvel Cinematic Universe se soit essentiellement terminée dans Avengers: Fin de partie en 2019, le début de la fin a été lancé dans Avengers: Infinity War en 2018. Alors que les deux énormes films d’événement Marvel Studios durent cinq heures et 42 minutes, il y a beaucoup de scènes et de rythmes d’histoire qui ont été coupés quelque part en cours de route, que ce soit au stade du script ou au montage. L’un de ces éléments était le docteur Strange portant une armure d’Iron Man dans Avengers: Infinity War.

Dans Infinity War, les Avengers sont divisés à travers la galaxie lorsque Thanos (Josh Brolin) commence à acquérir les Infinity Stones, le groupe de New York suivant le docteur Strange lorsqu’il est capturé par Ebony Maw. Iron Man et Spider-Man (Tom Holland) se cachent sur le navire de Maw et finissent par travailler ensemble pour libérer Strange et tuer Maw. Comme on le voit dans l’art conceptuel, cette séquence mettait à l’origine le Docteur Strange en armure d’Iron Man, que Tony avait donnée au Sorcier Suprême pour le protéger de la torture de Maw. Maintenant, une nouvelle photo révèle à quoi aurait ressemblé le docteur Strange dans l’armure d’Iron Man – avant les effets visuels de toute façon.

Pendant qu’il tweetait en direct pendant la soirée de surveillance Avengers: Infinity War Quarantine, l’écrivain Stephen McFeely a posté une photo des coulisses de Downey Jr. et Cumberbatch en costume. Mais bien que Downey Jr. porte le costume de Tony Stark comme on le voit dans le film final, Doctor Strange de Cumberbatch est équipé des pièces d’épaule, de poitrine et de bras d’Iron Man. Découvrez la photo complète ci-dessous.

Depuis que la photo a été prise sur le tournage, elle n’inclut pas les effets visuels qui auraient été ajoutés en post-production, c’est pourquoi Doctor Strange ne porte pas l’armure complète d’Iron Man. Depuis Iron Man 2, Marvel Studios a utilisé CGI pour représenter la plupart des armures et des costumes de Tony Stark, Downey Jr. ne portant que des pièces, comme les épaulettes. En tant que tel, il est logique qu’ils ne créent pas une armure complète d’Iron Man pour Cumberbatch, alors qu’ils ne l’ont même pas fait pour Downey Jr.Cela signifie que les fans ne peuvent pas voir le plein effet de Doctor Strange dans un costume d’Iron Man, puisque cette version de la séquence a été abandonnée en faveur de Strange restant dans son costume de sorcier.

On ne sait pas pourquoi cette séquence particulière a été modifiée. Sur Twitter, le compte officiel des réalisateurs d’Infinity War Anthony et Joe Russo a répondu au tweet de McFeely en disant: “Le meilleur a fait le film … Je pense …” Alors les Russo ont certainement choisi la version qu’ils croyaient être la meilleure, indiquant le celui dans lequel Strange porte l’armure d’Iron Man n’a pas fonctionné pour une raison quelconque. Peut-être que Strange devait être vulnérable à la torture de Maw pour motiver Iron Man et Spider-Man à le sauver plus tôt, sinon la scène n’était pas urgente. Bien que cela puisse être le cas, nous ne saurons pas avec certitude jusqu’à ce que les scénaristes ou les réalisateurs révèlent pourquoi ils ont finalement décidé d’abandonner l’idée du docteur Strange dans l’armure d’Iron Man. Depuis revisiter Avengers: Infinity War et sa suite est devenue un événement en soi, il est probable que les fans apprendront la raison de ce changement particulier à un moment donné.

