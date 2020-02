Docteur Who’s Awkward Mental Health craint une réaction expliquée par la BBC

La BBC a publié une déclaration officielle expliquant The Doctor’s réponse maladroite aux craintes de santé mentale dans un récent épisode de Docteur Who. “Pouvez-vous m’entendre”, était un épisode dans lequel le docteur et ses compagnons sont obligés de faire face à leurs pires traumatismes mentaux. Pourtant, les fans ont trouvé que le manque d’empathie du médecin envers son compagnon, Graham, à la fin de l’épisode était profondément troublant.

Doctor Who suit un Time Lord voyageant dans le temps, âgé de 900 ans, appelé le Docteur (de la planète Gallifrey), alors qu’il galace à travers le temps et l’espace. Le Docteur n’aime pas voyager seul et plume fréquemment des humains remplis de désir de voyager pour continuer le voyage. Non seulement les humains (généralement appelés compagnons du Docteur) agissent en tant que substitut du public, mais ils servent également à équilibrer les tendances extraterrestres du Docteur – principalement lorsqu’une dose d’humanité est plus que nécessaire pour éviter le chaos dans l’univers. Le treizième docteur a choisi de voyager avec trois compagnons, Yaz, Ryan et Graham.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Doctor Who: The Chameleon Arch Explained-Comment un temps Lord devient humain

L’épisode controversé en question, qui a provoqué la réponse officielle de la BBC, était censé mettre en lumière les problèmes de santé mentale. L’épisode avait également pour but de montrer qu’il n’y a rien de mal à chercher du soutien pour des problèmes de santé mentale, causés par un traumatisme ou d’autres moyens. La déclaration officielle n’a offert aucune excuse pour le tollé des fans, mais plutôt une explication.

“L’intention de la scène était de reconnaître à quel point il peut être difficile de gérer des conversations sur ce sujet … Face à ces situations, les gens n’ont pas toujours les bons mots à dire au bon moment, et cela peut conduisent souvent à des sentiments de culpabilité. En montrant au Docteur du mal à trouver les bons mots, l’intention était de sympathiser avec tous ceux qui se sont peut-être retrouvés dans une situation similaire. “

Bien qu’une partie importante du caractère du Docteur soit le fait qu’ils sont en effet des extraterrestres (deux cœurs, régénérations et tout), le Seigneur du Temps n’a jamais manqué de compassion pour les humains ou d’autres espèces. Il était tout à fait compréhensible que les fans aient été déçus lorsque le Docteur a répondu, plutôt calleusement, à Graham, qui non seulement relayait ses craintes concernant le retour de son cancer, mais aussi son inquiétude de mourir seul. (Un arc de caractère majeur pour Graham pleurait la perte de sa femme bien-aimée, Grace.) Bien que la réaction indifférente du docteur ne soit probablement pas censée être malveillante, elle était tout à fait hors de caractère pour le docteur, qui aurait dû mieux le savoir point.

Docteur Who a duré cinquante ans et compte pour une raison, la série peut incarner un extraterrestre dans un vaisseau spatial en forme de cabine téléphonique, mais ce sont vraiment les humains qui sont les héros. Alors que le Docteur peut manquer d’humanité dans certaines situations, le personnage apprend en interagissant avec les humains et en observant comment ils se soucient et respirent de la compassion pour les autres. Au fil du temps, le médecin commence à comprendre ces interactions et affiche son propre sentiment d’empathie pour les autres, les humains ou autrement. Les compagnons et le docteur apprennent les uns des autres à chaque aventure qu’ils entreprennent, et les mondes qu’ils économisent en chemin rendent le spectacle si intéressant à regarder. Espérons que le contrecoup de l’épisode encourage les écrivains à donner plus de compassion au docteur, de sorte que la même situation ne se reproduise plus.

Suivant: Doctor Who Saison 12 déjà configuré comment le temps peut revenir

Source: BBC

Le costume de Batman de Robert Pattinson dévoilé dans une vidéo de combinaison officielle