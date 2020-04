Doctor Dream: Analyse Blu-Ray

Nous analysons à Cinemascomics le Blu-Ray du Docteur Sueño, le retour à l’Overlook, l’hôtel macabre imaginé par Stephen King

Chez Cinemascomics, nous avons examiné l’édition Blu-Ray nationale de Doctor Dream, une suite du film culte The Shining, qui a été réalisé en 1980 par Stanley Kubrick, et également basé sur un célèbre roman de Stephen King.

Doctor Sueño, basé sur le livre de suite de Stephen King, est maintenant en vente dans les magasins sur Blu-ray et DVD; ainsi qu’au format numérique. Le film nord-américain produit par Warner Bros Pictures, Intrepid Pictures et Vertigo Entertainment est distribué en Espagne par 20th Century Fox Home Spain.

A cette occasion, le film est réalisé par Mike Flanagan (The Curse of Hill House), également en charge du scénario avec Akiva Goldsman; et ses protagonistes sont Ewan McGregor (Birds of Prey), Rebecca Ferguson (Mission Impossible: Fallout), Kyliegh Curran (Sulphur Springs), Zahn McClarnon (Westworld), Carl Lumbly (Supergirl), Alex Essoe (Halloween Tales), Bruce Greenwood (Kingsman: The Golden Circle) et Jacob Tremblay (Good Boys), entre autres.

L’histoire se déroule quelques années après les événements qui se sont déroulés dans le film The Shining, et suit Danny Torrance (Ewan McGregor) à l’âge adulte, traumatisé et avec des problèmes de colère et d’alcoolisme qui font écho aux problèmes de son père Jack. Lorsqu’il arrêtera sa spirale d’autodestruction et que ses capacités psychiques refont surface, il contactera une fille nommée Abra Stone (Kyliegh Curran), qu’il devra sauver d’un groupe de voyageurs qui se nourrissent d’enfants qui possèdent le don du rayonnement.

Doctor Sueño est présenté dans sa version Blu-Ray avec de nombreux extras, avec un blu-ray supplémentaire avec la version étendue du réalisateur, que nous avons analysé pour les lecteurs Cinemascomics. La critique du film est entièrement sans spoiler, au cas où vous n’avez pas encore eu la chance de regarder ce thriller d’horreur psychologique et que vous souhaitez savoir quels extras il contient.

De The Shining à Doctor Dream (5 minutes):

Mike Flanagan, réalisateur et scénariste de la suite, avoue qu’il est fan de Stephen King depuis qu’il était très jeune, alors il était excité quand il a appris en tant que jeune homme qu’une suite de The Shining allait être publiée. Pour sa part, l’écrivain explique qu’on lui a toujours demandé ce qui était arrivé à Danny quand il a grandi, et il lui a aussi demandé, mais il a toujours plaisanté et répondu qu’il avait épousé Charlie McGee d’Ojos de Fuego, et qu’ils avaient des enfants et des super-héros incroyables. Mais quand elle y réfléchit sérieusement, ce qu’elle voulait voir, c’était un homme à la limite de ses capacités, qui n’était plus aidé par l’alcool et qui avait touché le fond.

Stephen King affirme que lorsqu’il a écrit The Shining, il était alcoolique; et quand il a écrit au docteur Sueño, il était sobre depuis longtemps. J’ai donc voulu écrire l’histoire de Danny dans cette perspective, car il était déjà une personne différente de celle qui a écrit le premier livre. Parallèlement à cela, le réalisateur explique qu’en tant que fan, il y a deux façons de profiter de The Shining, soit à travers la vision de Stanley Kubrick ou du point de vue raconté par Stephen King dans son histoire, car ils sont très différents les uns des autres .

Avant le film du défunt réalisateur new-yorkais, l’écrivain assure que l’adaptation cinématographique a toujours paru aussi glaciale que la neige qui entoure le hotal Overlook, où son film se termine par de la glace; tandis que son livre se termine par le feu. De cette façon, ce fut un honneur pour Mike Flanagan d’unir la vision de Kubrick et celle de King, récupérant des détails que le cinéaste précédent avait changé ou oublié dans son adaptation. Ainsi, pour l’écrivain, Doctor Dream est une bonne adaptation de son livre, mais c’est aussi une grande suite de The Shining de Stanley Kubrick. Et pour l’auteur, c’était super de revenir à l’Overlook.

Comment le docteur Dream a été créé: une nouvelle vision (14 minutes):

Stephen King explique que dans son livre The Shining, Danny Torrance apprend à lire, donc il semblait parfait d’utiliser le mot “redrum” et que l’enfant ne l’a pas compris jusqu’à ce qu’il le voie dans le miroir.

Mike Flanagan commente que l’un des premiers projets qu’il a voulu faire quand il a finalement pu se consacrer au cinéma a été d’adapter le livre du docteur Sueño. Lorsque Warner Bros.a approuvé son projet, il a envoyé le script à l’auteur et affirme que sa réaction a été incroyablement positive. Il indique qu’avoir pu tourner la cassette a été un honneur et un privilège, car il voulait voir l’évolution de Danny Torrance au cinéma. D’un autre côté, Ewan McGregor parle de ce qui l’a attiré vers le projet.

D’un autre côté, pour trouver la jeune actrice qui a joué Abra, ils ont interviewé plus d’un millier d’interprètes, et Kyliegh Curran semblait la meilleure, Ils commentent également que Rebecca Fergusson est incroyable dans le rôle de Rose the Top hat. L’écrivain avoue que le chapeau lui semble parfait, et le costumier, Terry Anderson, explique qu’il l’a trouvé à partir du moment où ils ont été fabriqués avec de la peau de castor, et il a environ cent ans, mais ils ont dû le couper pour le raccourcir.

Stephen King explique que, d’où vient l’idée de True Knot, la raison en est qu’il a beaucoup voyagé entre la Floride et le Maine, et que les aires de repos étaient pleines de caravanes, donc il aimait jouer avec l’idée qu’elles étaient pleines d’adorateurs de Satan, qui a voyagé dans tout le pays en lançant des sorts mauvais. Et, plus tard, cela les a façonnés pour être comme des vampires, qui vivent en prenant l’essence des enfants spéciaux, qui ont une sorte de pouvoir paranormal, et qui pourraient absorber ce pouvoir pour prolonger leur vie.

Ensuite, nous voyons les membres du groupe, qui racontent les détails de leur personnage, des données qu’ils ont construites pour façonner leurs personnages, bien qu’ils ne soient pas vus dans le film, indiquant que le cinéaste leur a donné beaucoup de liberté en jouant avec ce qu’ils croyaient qui étaient leurs personnages. Ils parlent également du petit rôle de Jacob Tremblay et du travail de Marcia King-Kurtzman et Robert Kurtzman, en charge du maquillage des effets spéciaux.

Le retour à l’Overlook (15 minutes):

Mike Flanagan avoue que la première fois qu’il a vu The Shining était sur VHS, quand il était au lycée, lors d’une soirée pyjama, il n’était pas préparé. Le film de Stanley Kubrick montre à quel point l’Overlook Hotel était farfelu. Et pour le réalisateur, il était très important d’être fidèle au film original et de respecter la vision de Kubrick. Ils parlent donc de la façon dont l’hôtel Overlook a été construit en six mois, lorsque l’équipe de Kubrick a pris deux ans. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur les plans d’étage d’origine, ont réimprimé la Colorado Room, la Gold Room and Bar, le Red Bath, le Twin Hall, la Room 237, l’appartement du personnel et les couloirs où Danny est entré. son tricycle. Toute l’équipe a été ravie de tourner dans l’Overlook, appréciant les scènes recréées, plan par plan, à partir du film original.

En revanche, le réalisateur avoue que dès le début il était clair que le film ne marcherait pas s’il ne récupérait pas les personnages de l’univers Kubrick, poursuivant le personnage, même s’il n’était pas le même acteur. De cette façon, Henry Thomas explique comment le réalisateur a proposé le rôle de Jack Torrance et accepté sans hésitation. Ils montrent également comment ils ont récupéré d’autres personnages de l’Overlook et le défi que cela signifiait.

Enfin, espérons que vous apprécierez l’achat de Doctor Sueño, désormais disponible à emporter avec vous sur Blu-ray et DVD; ainsi que la location et la vente numérique. Et donc vous pouvez le voir autant de fois que vous le souhaitez, à la fois dans sa version originale et doublée en espagnol.

