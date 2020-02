Doctor Strange 2 Fan Art Imagine Sam Raimi & # 039; s Spider-Man rejoindre l’équipe

Un nouveau fan art pour Docteur étrange dans le multivers de la folie imagine Spider-Man de Sam Raimi introduit dans l’univers cinématographique Marvel. Raimi a été attaché à des dizaines de films au fil des ans, mais il est surtout connu pour deux de ses franchises: Evil Dead et Spider-Man. Raimi a réalisé trois films Spider-Man entre 2002 et 2007, tous trois avec Tobey Maguire dans le rôle de Peter Parker.

Depuis le succès de Spider-Man: Into the Spider-Verse, les fans parlent d’un Spider-Verse en direct avec Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Marvel n’a pas encore confirmé ou nié le projet, mais le premier trailer de Morbius a taquiné la possibilité d’introduire le Spider-Man de Maguire. Le film a non seulement confirmé un lien avec le MCU en montrant le vautour de Michael Keaton, mais a également montré un morceau de graffiti montrant Spider-Man de Maguire. Les fans sont devenus fous avec la possibilité que le personnage de Raimi rejoigne le MCU, c’est exactement ce que ce fan art imagine.

Une nouvelle illustration de fan de bosslogic, montre une affiche teaser pour Doctor Strange dans le Multivers de la folie. L’affiche montre un portail s’ouvrant et le bras de Spider-Man tirant sur une toile, ce qui est bien sûr le costume emblématique de la trilogie originale de Spider-Man. Les illustrations et la publication Instagram de Bosslogic peuvent être vues ci-dessous:

Hier, on a appris que Raimi était en pourparlers pour diriger le docteur Strange dans le multivers de la folie. Disney recherche actuellement quelqu’un pour diriger la suite de Doctor Strange après que le réalisateur du premier film, Scott Derrickson, a quitté le projet. Comme dans la plupart des cas où un réalisateur quitte un film, la raison pour laquelle Derrickson quitte Doctor Strange dans le Multivers de la folie se résume à des «différences créatives». Le film était à l’origine appelé le premier film d’horreur du MCU, que Kevin Feige a précisé plus tard, disant que le film n’aurait que des “séquences effrayantes”.

Inutile de dire que si Raimi reprenait le projet, les inquiétudes de nombreux fans seraient apaisées. Avoir un film d’horreur dans le MCU serait un nouvel ajout au genre des super-héros, et inclure Spider-Man de Raimi serait la cerise sur le gâteau. Inclure Maguire et Garfield dans un futur film MCU rendrait non seulement les fans fous, mais ce serait aussi un bon moyen de connecter l’univers méchant de Sony avec le MCU, ce qu’ils semblent déjà faire. À ce stade, cependant, avoir Spider-Man de Maguire dans Docteur étrange dans le multivers de la folie est juste un vœu pieux.

Source: Bosslogic