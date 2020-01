Doctor Strange 2 présentera un personnage lié à Dormammu

Plus de nouvelles arrivent sur le film Docteur étrange 2 et les nouveaux personnages qui présenteront le Univers cinématographique Marvel.

Le film Docteur étrange 2 ce sera très important dans le Phase 4 de l’univers cinématographique Marvel, puisque nous pouvons entrer dans le multivers, donc tout ce qui leur est arrivé peut se produire avec une explication simple. Ils ont déjà confirmé qu’il sera Sorcière écarlate / Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), mais aussi de nouveaux reportages sortent des personnages qui seront introduits, comme Miss America Chavez et son frère Voodoo.

Mais elles recherchent également une protagoniste féminine entre 27 et 42 ans d’appartenance ethnique ouverte aux «qualités protagonistes». Le rapport indique que c’est Clea.

Même si Clea il devient finalement l’un des alliés les plus puissants du Sorcier suprême Dans les bandes dessinées, il est possible qu’il joue initialement le rôle du méchant dans le film. Après tout, elle est la nièce de Dormammu. Ce qui signifie que Docteur étrange 2 Je pourrais à nouveau visiter la dimension sombre.

Qui est ce personnage Marvel?

Créée par Stan Lee et Steve Ditko, Clea était la disciple et l’amante du docteur Strange. Elle est devenue le gouverneur de la dimension sombre lorsque Dormammu a été banni. Parmi ses pouvoirs figurent la force et l’endurance surhumaines, le contrôle de la magie, les rayons énergétiques et le contrôle de l’esprit.

Il sera donc très intéressant de voir si ce personnage apparaît vraiment dans Docteur étrange 2 et s’il est dans la dimension sombre. De plus, il a déjà été confirmé qu’il reviendrait Rachel McAdams comme la Dre Christine Palmer, ce qui pourrait provoquer un triangle amoureux des plus intéressants.

Doctor Strange 2 et le multivers de la folie sortira le 30 avril 2021. N’oubliez pas qu’avant la première, nous devrons conserver la série WandaVision de Disney +, car ses événements auront une incidence considérable sur cette livraison de Univers cinématographique Marvel.

